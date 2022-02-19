徐淑芳

原标题：南方冰雪经济需添“三把火”

近年来，随着“南展西扩东进”战略的持续推进，中国冰雪运动实现了从“不进山海关”到“三亿人参与”的巨变，突破时空限制、跨出小众圈子，进入寻常百姓家。

冰雪经济未来可期。从全国看，“东西南北一年四季”冰雪经济新格局已经成形，但分区域看，冰雪经济南北差异依旧很大，南方冰雪休闲带虽初具规模、市场广阔，但与北方相比仍有较大差距，促进南方冰雪经济“火爆出圈”，还需再添“三把火”。

政策引导之“火”。南方体育运动“夏强冬弱”，冰雪消费供需不平衡，要让南方的“冷资源”热起来，必须要解决好冰雪经济发展中的政策引导问题。首先，要精心搞好冰雪经济发展的顶层设计。虽然南方冰雪经济发展相对滞后，但也意味着具备较强的后发优势。为此，在吸收借鉴北方冰雪运动大省的冰雪产业发展经验基础上，要充分利用后发优势，实现差异化发展，凸显千姿百态的冰雪经济主题和特色，避免与北方冰雪经济的同质化竞争，实现创新性发展和后发赶超。其次，要实现冰雪经济与本地旅游产业的深度融合。旅游产业只有串珠成链，才能形成全域旅游的业态。在南方地区要保持冰雪经济的“恒温”状态，必须将冰雪经济与其他类型的旅游产品结合起来，让冰雪经济成为全域旅游当中的重要节点。同时，要规划好冰雪经济在非雪季的发展问题，探索实行雪季滑雪、非雪季研学等多元旅游产品，丰富南方冰雪经济内涵。

观念转变之“火”。首先，要树立冰雪运动“从娃娃抓起”的发展战略。青少年群体是南方冰雪运动可持续发展的重要组成部分，积极开展“冰雪文化进校园活动”，把冰雪运动纳入学校体育课教学内容，深入推进体教融合；加速冰雪运动与国际接轨，鼓励支持各类青少年冰雪俱乐部健康有序发展，组织开展高质量的冰雪研学体验，积蓄冰雪经济长远发展的强大后劲。其次，要补齐南方冰雪产业人才欠缺的短板。要以市场化规律为遵循来破解我国冰雪人才主要集中在东北地区、人才分布不平衡的问题，加速冰雪产业人才的流动；完善人才培养长效机制，推进人才全要素互联互通、共建共享，满足南方冰雪运动发展中大众对冰雪运动专业指导的需求。同时，要通过举办区域性冰雪赛事营造冰雪消费的浓厚氛围，培育南方消费者对冰雪运动的浓厚兴趣。

场景建设之“火”。冰雪场景消费缺乏是阻碍南方大众参与冰雪运动的首要因素，要建设一批能够满足群众需求的冰雪运动场景。一方面，室内冰雪场馆要尽可能多点开花。鼓励社会资本参与利用公园、城市广场等空间打造一批突破时空季节限制的现代化室内冰雪场馆、主题乐园等冰雪项目综合体，做大冰雪运动的分母，连成“网”的效应，吸引群众养成冰雪消费习惯、形成市场氛围。另一方面，户外冰雪度假村建设要品质化多元化。与北方冰雪错位发展，扬长避短，用冰雪大旅游的理念经营南方户外滑雪场，充分发挥南方现代服务业比较优势，将滑雪的专业性与服务业、旅游业相叠加，打造能够满足集滑雪运动、滑雪教学、雪地租赁以及度假旅游、温泉休闲、特色餐饮、高端住宿等为一体的户外冰雪度假综合业态。品牌、内容、服务与管理上的整体性提质，不仅能够增强南方冰雪产业竞争力、生命力，还可以吸引过去选择出境与北上滑雪的滑雪爱好者回归。

（作者系湖南省中国特色社会主义理论体系研究中心省社科院基地特约研究员）

(责编：申佳平、杨迪)