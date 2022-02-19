于泳、彭江

原标题：金融机构支持春耕备耕出实招

中国银保监会17日举行新闻发布会，介绍银行业保险业支持春耕备耕情况。中国银保监会办公厅副主任张忠宁介绍，截至2021年末，涉农贷款余额43.21万亿元；普惠型涉农贷款余额8.88万亿元，较年初增长17.48%，超过各项贷款平均增速6.18个百分点。

在回答本报记者“如何配合国家做好耕地保护和高标准农田建设工作”的提问时，中国农业发展银行行长湛东升表示，农发行全力支持耕地保护和高标准农田建设。截至目前，农发行农地贷款余额达3300亿元。“2021年累计发放农地贷款1448亿元，贷款增速78%，投放力度再创新高。”湛东升说。

当前，做好春耕备耕对保障粮食和重要农产品供给至关重要。最新农情调度显示，冬小麦预计2月下旬开始返青，春分前后进入田管高峰。中国农业银行将支持春耕备耕作为重要工作，每年都作出专项部署安排，单列信贷计划、配套具体措施。

农业银行行长张青松介绍，农行聚焦种粮大户、农机农资生产供应、粮食加工流通、农业基础设施建设等重点领域，足额保障各地春耕备耕的信贷需求，计划今年发放春耕备耕相关贷款1500亿元，粮食重点领域贷款1000亿元以上。此外，农行把做好春耕生产金融服务作为巩固拓展脱贫攻坚成果的重要内容，优先保障832个脱贫县特别是160个国家重点帮扶县贷款规模，加大对脱贫人口的小额信贷支持，助力脱贫人口全年农产品种植收入有所增加，巩固脱贫攻坚成果。

中国农业再保险公司总经理郭莉表示，中国农再主动适应农业风险保障需求，在春耕开始前已提前安排好2022年风险保障，与全部农业保险承保机构签署风险分担协议，对春季生产投保农险的农户一次性承担其全部农险损失的20%，全力支持承保机构为春季农业生产提供更多的承保能力，预计提供风险保障达到1万亿元以上。“中国农再支持承保机构农险服务网络建设和科技赋能提升，把农业保险‘最后一公里’解决好，强化农业再保险保障，发挥再保险‘稳定器’作用。”郭莉说。

此外，今年春季部分地区可能气温偏高、降水偏少，局部可能发生春旱。中国农再将紧盯农业保险大灾风险，通过再保险的调控功能，完善大灾风险保障，优化风险分散机制，扩大保险保障能力。

截至2月16日，中国农再为农户提供超过950亿元的农业风险保障，支持农业保险行业承保了6.4亿亩耕地、12.6亿头畜禽、2.9亿亩森林。

(责编：申佳平、杨迪)