顾阳

原标题：千方百计保市场主体

国新办举行发布会，国家发展改革委、工信部、财政部等有关部门负责人解读18日印发的《关于促进工业经济平稳增长的若干政策》和《关于促进服务业领域困难行业恢复发展的若干政策》。

据悉，《关于促进工业经济平稳增长的若干政策》从财政税费、金融信贷、保供稳价等五个方面提出了18项具体举措，旨在进一步做好预调微调和跨周期调节，确保全年工业经济运行在合理区间。

其中，财税方面将加大中小微企业设备器具税前扣除力度、延长阶段性税费缓缴政策、扩大地方“六税两费”减免政策适用主体范围、降低企业社保负担等；金融信贷方面将推动金融机构向实体经济让利、增加小微企业贷款、落实煤电等行业绿色低碳转型金融政策等；用地、用能和环境政策方面将保障纳入规划的重大项目土地供应、实施国家重大项目能耗单列、完善重污染天气应对分级分区管理等。

国家发展改革委党组成员、秘书长赵辰昕表示，去年四季度以来，全国规模以上工业增加值呈现逐步回升态势，但目前工业经济稳定恢复的态势还不很牢固，需要以更大的力度、更有效的措施来继续推动振作，此次促进工业增长的18条措施，针对当前工业经济运行中存在的困难，更加强调问题导向，“下一步，将重点做好两方面工作：一是千方百计保市场主体，增强市场信心，提振发展预期。二是着力扩大精准有效投资，让企业振作起来并持续不断地增强发展后劲”。

《关于促进服务业领域困难行业恢复发展的若干政策》从普惠性扶持纾困、针对性扶持纾困和精准实施疫情防控三方面提出了43项具体措施，旨在支持市场主体渡过难关、恢复发展，保持全年服务业运行稳定，更好发挥服务业作为就业最大“容纳器”的功能。

其中，普惠性扶持纾困措施包括延续服务业增值税加计抵减等财税政策、提高失业保险稳岗返还比例等就业扶持政策、分类实施房租减免政策、金融支持政策、制止乱收费乱摊派乱罚款等内容；针对性扶持纾困措施对餐饮、零售、旅游、公路水路铁路运输、民航5个特殊困难行业分别提出扶持措施；精准实施疫情防控方面，强调要坚决防止和避免“放松防控”和“过度防控”两种倾向，对各级政府严格科学精准实施疫情防控措施提出具体工作要求。

赵辰昕表示，此次提出的43条措施回应了市场主体需求，针对性更强、力度更大，有望发挥更大助力作用。

人力资源和社会保障部失业保险司司长桂桢表示，此次出台的工业和服务业助企纾困政策中，人社部门主要有“降、返、缓”政策，即阶段性降低失业保险和工伤保险费率政策，再延续实施一年，至2023年的4月30日；继续实施失业保险稳岗返还政策，对中小微企业返还的比例从现行的60%最高提至90%；允许失业保险和工伤保险基金结余较多的省份，对服务业中的餐饮、零售、旅游企业，阶段性实施缓缴政策等。

“我们将加强经济运行的预研预判，聚焦政策落实过程当中存在的突出问题，进一步完善相关政策措施，强化政策储备的研究，确保‘工具箱’里始终储备一些政策。通过这一系列工作，努力实现全年经济社会发展目标任务。”赵辰昕说。

(责编：申佳平、杨迪)