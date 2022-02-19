齐 慧

原标题：全链条监管加速网约车合规化

近日，交通运输部等8部门联合修订发布通知，加强网络预约出租汽车行业全链条联合监管，推动网约车企业依法规范经营，确保行业健康发展、各方利益得到有效保护。

经过近几年快速发展，网约车高效服务民众出行，方便了群众生活，提供了大量就业岗位，也推动了出行领域改革。不过，随着市场竞争愈发激烈，个别平台出于盈利和变现压力，存在一些违规行为，比如，对入驻的车辆和驾驶员审查不严格，随意提高抽成比例等，侵害了乘客和网约车司机的权益。

从出台全球首个国家层面网约车管理办法，到成立全国网约车监管信息交互平台，从明确要设立网约车平台抽成上限，再到明确网约车司机等可参加职工养老、医疗保险，各部门各地方对推动网约车合规化发展一直保持高度关注。但由于网约车涉及交通运输、劳动保护、金融监管、网络安全等多个领域，管理上还存在不少难题，比如监管不到位、整改不彻底等。

此次出台文件加强全链条联合监管，对事前事中事后的监管措施和操作流程进行了细化，有利于各级相关部门操作实施。特别是增加了事前联合监管要求，要求地方有关部门严把行业准入关，督促网约车平台不得接入未取得相应出租汽车许可的驾驶员和车辆，从源头上杜绝了个别平台“带病上场”的可能性。

监管内容也十分重要。通知提出，将未取得网约车经营许可擅自从事经营活动，存在低价倾销、欺诈、对个人在交易条件上实行不合理差别待遇，危害网络安全、数据安全、侵害用户个人信息权益，侵害网约车驾驶员劳动保障权益等8方面违法违规行为纳入全链条联合监管工作事项，这些都是群众意见最大、整改呼声最高的问题，监管更有针对性。

此次通知还明确了违规的处理办法。对于存在严重违法违规行为的网约车平台，经依法依规处理后仍拒不改正的，按程序可给予责令暂停区域内经营服务、暂停发布或下架APP、停止互联网服务、停止联网或停机整顿等处置措施，这必将减少损害司机和消费者利益情况的发生。

当下，取得网约车平台经营许可的平台已超200家，各地共发放网约车驾驶员证近400万本、车辆运输证150多万本，月出行订单超6亿单，网约车已成为一个从业者众多、与日常生活紧密相连的行业。除了政府部门的全链条监管，相关企业、从业人员、乘客及行业协会也要积极共同参与，促进网约车行业合规发展，让更多人受益。

(责编：申佳平、杨迪)