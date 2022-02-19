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“十四五”将建600个县域冷链物流中心

刘瑾
2022年02月19日08:48 | 来源：经济日报
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原标题：“十四五”将建600个县域冷链物流中心

　　日前，中华全国供销合作总社发布《全国供销合作社“十四五”公共型农产品冷链物流发展专项规划》。据介绍，这是落实国家《“十四五”冷链物流发展规划》中供销合作社任务分工的具体举措。

　　《规划》提出，“十四五”期间，全国供销合作社系统将基本构建起骨干网、省域网、区域网与信息平台相互交织、互为支撑、融合发展的供销合作社公共型农产品冷链物流服务网络，将建成600个县域产地农产品冷链物流中心、100个农产品冷链物流枢纽基地、200个城市销地农产品冷链物流中心，到2025年，全系统冷链物流基础设施更加完善、服务能力显著增强、行业影响力明显提升，在国家冷链物流发展中发挥积极作用。

　　《规划》明确，全国供销合作社系统将开展以下方面重点任务——建立全系统冷链物流发展运行机制，培育壮大农产品流通龙头企业，加强农产品产地冷链物流设施建设，强化农产品冷链物流枢纽基地辐射功能，推进农产品销地冷链物流设施建设，提升农产品冷链物流经营服务水平，促进城乡冷链网络双向融合，加快冷链物流科技标准应用和品牌建设，着力推进“三网一平台”建设。各省级供销合作社将按照“一年起好步、三年具雏形、五年见成效”的工作要求，科学选好项目，统筹好资金，通过先行先试、典型带动等方式，抓好《规划》落实落地。

(责编：申佳平、杨迪)

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