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中企承建东非第一高楼为埃塞经济注入新动力

汪平
2022年02月19日08:51 | 来源：光明日报
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原标题：中企承建东非第一高楼为埃塞经济注入新动力

　　 埃塞俄比亚近年来服务业发展迅速，尤其是金融业蓬勃发展，首都亚的斯亚贝巴商务核心区银行大楼林立。由中国企业承建的该国最大商业银行新总部大楼日前在这里竣工，为埃塞俄比亚经济注入新动力。

　　 埃塞俄比亚商业银行新总部大楼高200多米，是东非地区第一高楼，由中国建筑股份有限公司（以下简称中建）旗下中建八局承建。埃塞俄比亚总理阿比、中国驻埃塞俄比亚大使赵志远出席项目竣工仪式。

　　 据中建介绍，阿比十分重视这一项目，曾数次到现场询问项目进度。他将这一旗舰工程视作该国经济起飞的标志。

　　 阿比在竣工仪式上表示，这座美丽的建筑展示了埃塞俄比亚推进银行业现代化发展的雄心。

　　 作为当地新地标，埃塞俄比亚商业银行新总部大楼项目总建筑面积约16万平方米，塔楼立面装饰高度209.15米，大楼集银行、高端写字楼、餐饮、购物等业态于一体。

　　 埃塞俄比亚商业银行总裁阿贝·萨诺说，新总部大楼建成将大幅提高银行效率，并给该国建筑行业带来先进技术。

　　 据中建介绍，项目主塔楼结构外形由5000多块角度、尺寸不尽相同的幕墙构成，幕墙板块安装精准度被控制在毫米级误差范围内。“中国技术推动了埃塞俄比亚建筑业产业升级，带动了工程建设技术水平提升。”项目业主亚伯拉罕·贝耶内说。

　　 中建结合当地海拔高、日照足的条件，在室外设置112个太阳能灯具，室内安装117个光感器，可参照阳光强度自主控制灯光明暗，实现总体节能30%。“中建把中国智慧、绿色低碳的建筑理念融进来，建设了东非第一座真正意义的现代化建筑。”另一位项目业主特斯法耶·凯贝德说。

　　 在今年中国春节、非洲联盟第三十五届首脑会议和北京冬奥会期间，银行新总部大楼亮起中国红、冬奥会图案等，向前来参加非盟峰会的非洲国家领导人和外交官们送上春节祝福，成为埃塞首都最亮的“星”。

　　 建设过程中，中建积极推行属地化管理，为当地提供超过3000个就业岗位。企业方面坚持授人以渔，聘用当地优秀毕业生、劳务工人，通过“一对一”“传帮带”方式培养技术人才。

　　 当地小伙子贝莱·比图大学毕业后来到项目，跟着中方机电经理刘亦武学习，并成为电气工程师。“最开始自己技术不行，老师手把手教我技巧，让我快速成长，展示自己的才华。”贝莱说。

　　 如今，贝莱已成为项目“属地技术骨干”，负责电气施工验收，并协助刘亦武做好施工质量管理工作。

(责编：申佳平、杨迪)

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