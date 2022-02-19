刘茜 陈建强 通讯员 焦德芳

原标题：新智能材料给产品穿上“变色龙的衣服”

新买的包可以变换颜色，不小心刮破的衣服能像皮肤一样愈合，车漆剐蹭后浇点水就崭新如初……这些科幻电影般的场景正以肉眼可见的速度成为现实。日前，天津大学封伟教授团队成功研发新型智能材料。这种新材料很“聪明”，不仅能变色，还有形状记忆和自愈合功能。该研究得到国家自然科学基金委资助，已当选国际权威期刊《德国应用化学》封面文章。

对于高分子材料科学家而言，自然界中很多生物所具有的“自适应变色伪装能力”一直是非常重要的研究方向，仿生自然界生物体的智能变色隐身机制，开发新型仿生智能变色材料与技术，对生产生活、国防工业等领域具有重大意义。同时，很多高分子材料如橡胶、塑料、涂料、纤维等都是重要的工业材料，每年磨损消耗巨大，提高先进高分子材料的使用寿命能产生巨大的经济和社会效益。

据团队负责人介绍，受自然界变色龙智能变色机制启发，他们将动态共价硼酸酯键引入主链型胆甾相液晶弹性体中，同时利用热激发动态B-O键交换特性，实现了变色薄膜的任意颜色和三维形状可控编程，并且其形状和颜色能够通过改变温度实现可逆调控，成功研发新型智能材料——“智能变色液晶高分子薄膜”。这种新材料厚度只有200微米，在被拉伸时可以发生颜色变化；被切断后在断口处加几滴水，一段时间后材料就能重新愈合，从而具有更长的使用寿命。该材料还拥有“记忆编程”特性，可以被拉伸成任意二维或三维形状并保持不变，当材料加热到相变温度以上后，又能恢复到最初的形状。

据封伟介绍，这项研究提供了一种简单、通用的方法，为智能仿生变色伪装材料、自适应光学系统和软体机器人等技术的发展开辟了新道路，在服装、包装材料等方面也有巨大应用潜力。

(责编：申佳平、杨迪)