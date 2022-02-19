人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

新智能材料给产品穿上“变色龙的衣服”

 刘茜 陈建强 通讯员 焦德芳
2022年02月19日08:51 | 来源：光明日报
小字号

原标题：新智能材料给产品穿上“变色龙的衣服”

　　 新买的包可以变换颜色，不小心刮破的衣服能像皮肤一样愈合，车漆剐蹭后浇点水就崭新如初……这些科幻电影般的场景正以肉眼可见的速度成为现实。日前，天津大学封伟教授团队成功研发新型智能材料。这种新材料很“聪明”，不仅能变色，还有形状记忆和自愈合功能。该研究得到国家自然科学基金委资助，已当选国际权威期刊《德国应用化学》封面文章。

　　 对于高分子材料科学家而言，自然界中很多生物所具有的“自适应变色伪装能力”一直是非常重要的研究方向，仿生自然界生物体的智能变色隐身机制，开发新型仿生智能变色材料与技术，对生产生活、国防工业等领域具有重大意义。同时，很多高分子材料如橡胶、塑料、涂料、纤维等都是重要的工业材料，每年磨损消耗巨大，提高先进高分子材料的使用寿命能产生巨大的经济和社会效益。

　　 据团队负责人介绍，受自然界变色龙智能变色机制启发，他们将动态共价硼酸酯键引入主链型胆甾相液晶弹性体中，同时利用热激发动态B-O键交换特性，实现了变色薄膜的任意颜色和三维形状可控编程，并且其形状和颜色能够通过改变温度实现可逆调控，成功研发新型智能材料——“智能变色液晶高分子薄膜”。这种新材料厚度只有200微米，在被拉伸时可以发生颜色变化；被切断后在断口处加几滴水，一段时间后材料就能重新愈合，从而具有更长的使用寿命。该材料还拥有“记忆编程”特性，可以被拉伸成任意二维或三维形状并保持不变，当材料加热到相变温度以上后，又能恢复到最初的形状。

　　 据封伟介绍，这项研究提供了一种简单、通用的方法，为智能仿生变色伪装材料、自适应光学系统和软体机器人等技术的发展开辟了新道路，在服装、包装材料等方面也有巨大应用潜力。

(责编：申佳平、杨迪)

分享让更多人看到

推荐阅读
23个典型案例！自然资源部向社会推荐这些节地技术和节地模式
　　人民网北京2月18日电 （记者杨曦）日前，自然资源部办公厅印发《节地技术和节地模式推荐目录（第三批）》（以下简称《目录》）。《目录》包括工业厂房节地技术、基础设施建设节地技术、新能源环保产业节地技术、地上地下空间综合开发模式、城镇低效用地再开发模式、农村集体建设用地节约挖潜模式等6种类型，共23个典型案例。…
加码游戏赛道 小米新品手机今日开售
　　人民网北京2月18日电 （记者夏晓伦）近年来，各手机厂商加码游戏赛道的趋势越来越明显。记者从小米集团举办的新品发布会上获悉，Redmi K50电竞版/冠军版手机及Redmi电竞路由器AX5400等一系列新品正式发布，并于今日开售。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部