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下沉一线包省包片夺夏粮小麦丰收

陈晨
2022年02月19日08:52 | 来源：光明日报
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原标题：下沉一线包省包片夺夏粮小麦丰收

　　当前，西南地区小麦已拔节，长江中下游小麦陆续起身，黄淮海地区小麦即将返青，小麦生产进入春季管理关键时期。农业农村部近日召开下沉一线包省包片夺夏粮小麦丰收行前动员培训会，全面动员部署有关工作，推进春季农业生产顺利开展。

　　 会议指出，要提高政治站位，深刻理解夺取夏粮丰收和抓好春耕备耕的重要性，全力夺取夏粮丰收才能为全年粮食生产赢得主动权，全力抓好春耕春播才能夯实全年粮食生产基础。今年夏粮小麦苗情复杂、长势偏弱，要充分认识夺取夏粮丰收的艰巨性，坚持问题导向，以超常超强的力度下沉一线，协助地方解决夏粮生产中面临的困难，全力以赴抓好春季田间管理，促进苗情转化，确保夏粮小麦丰收到手。

　　 会议要求，抓紧下沉一线，分环节、分区域、分品种、分类型精细指导，落实落细各项措施。一要突出重点，强化落实。指导落实小麦田间管理关键措施，促进苗情转化；指导落实春播粮食作物面积，做好农资和机具调剂调运；指导落实大豆油料扩种任务，确保见到可考核的成效。二要紧盯农时，精准指导。尽快深入重点市（县），督促做好春季田管、春耕备耕和防灾减灾等工作，帮助解决群众反映的困难和问题。三要真抓实干，务求实效。盯着核心任务下去，深入基层，深入田间地头，严格遵守中央八项规定精神。四要及时总结，宣传引导。善于发现基层的好经验、好措施、好典型，以宣传的热潮带动掀起春耕春管高潮。

(责编：申佳平、杨迪)

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