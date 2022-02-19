刘坤

原标题：工业和服务业迎来政策利好

当前，我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力。工业经济稳定增长的困难和挑战明显增多。同时，餐饮、零售、旅游等服务业行业也面临消费市场萎缩、经营成本上升等问题。

2月18日，国家发展改革委等部门印发了《促进工业经济平稳增长的若干政策》和《关于促进服务业领域困难行业恢复发展的若干政策》。政策文件的着力点是什么？如何推动政策实施，确保有关措施落地？当天，国务院新闻办举行新闻发布会，围绕相关热点问题进行了回应。

振作工业经济运行成效不断显现

工业是国民经济的主体，工业稳则经济稳。

国家发展改革委党组成员、秘书长赵辰昕在发布会上说，2021年三季度，受疫情等多重因素影响，我国工业经济运行面临较大下行压力。当时，国家发展改革委、工业和信息化部会同相关方面，对振作工业经济运行进行了动员部署，并于2021年12月印发《关于振作工业经济运行推动工业高质量发展的实施方案》，在打通堵点卡点、挖掘需求潜力等方面提出了16条政策措施。

赵辰昕介绍，在各方面共同努力下，2021年四季度，全国规模以上工业增加值呈现逐步回升态势，制造业采购经理指数也连续两个月保持在景气区间；2021年全年工业投资、工业出口交货值同比分别增长11.4%和17.7%。应该说，在政策推动下，振作工业经济运行的成效在不断显现。

“与此同时，目前，我国工业经济稳定恢复态势还不是很牢固，需要以更大力度、更有效的措施来继续推动振作。”赵辰昕说，为此，国家发展改革委、工业和信息化部会同相关方面，出台了《促进工业经济平稳增长的若干政策》，针对当前工业经济运行中存在的困难，推出一批更有针对性的政策措施。

确保市场主体尽快享受政策红利

《促进工业经济平稳增长的若干政策》共18项具体内容，涉及五个方面，即财政税费政策，金融信贷政策，保供稳价政策，投资和外贸外资政策，以及用地、用能和环境政策。

在赵辰昕看来，促进工业经济平稳增长，要千方百计保市场主体，增强市场信心，提振发展预期。要确保市场主体在今年一季度就能够尽快享受到相关政策红利，稳定大企业生产经营，减轻中小企业负担，提升高新技术企业发展活力，稳定传统产业的外需市场，激发各类市场主体的积极性和主动性。

“要着力扩大精准有效投资。”赵辰昕说，要继续优化投资环境，合理引导资本投向，结合产业发展高端化、智能化、绿色化要求，做好重大项目储备，促进工业投资稳定增长、结构优化。

工业和信息化部运行监测协调局负责人陶青表示，工业和信息化部将坚持稳中求进工作总基调，全力推动落实《促进工业经济平稳增长的若干政策》，提升制造业核心竞争力，促进中小企业平稳健康发展，促进工业经济平稳运行和提质升级，保持制造业比重基本稳定，筑牢经济“压舱石”。

财政部经济建设司司长符金陵称，2022年，财政部将实施新的减税降费政策，帮助中小微企业纾困解难。管好用好专项债券资金，保障重点项目建设。增加专项资金和国有资本经营预算规模，支持提升产业链供应链现代化水平。支持充分挖掘国内需求潜力，以需求拉动工业产品供给。加大对中小企业纾困帮扶力度，助力市场主体平稳运行。

帮助服务业困难企业渡过难关

近期，国内疫情散发波及省份较多。数据显示，今年1月份，我国服务业恢复有所放缓，服务业商务活动指数降至50.3%，低于上月1.7个百分点，为近5个月低点。

赵辰昕介绍，《关于促进服务业领域困难行业恢复发展的若干政策》共43项具体政策，政策着力点是支持市场主体渡过难关、恢复发展，保持全年服务业运行稳定，更好发挥服务业作为就业最大“容纳器”的功能。

国家税务总局政策法规司负责人戴诗友表示，税务部门将与相关部门密切合作，采取有力措施，确保党中央、国务院部署的减税降费政策落实、落细、落好，确保减税降费红利快速直达工业和服务业市场主体。符金陵说，2022年，中央财政将加大普惠性税收政策支持力度，对特殊困难行业予以政策倾斜，坚决制止乱收费、乱摊派、乱罚款，帮助服务业困难企业渡过难关。

人力资源和社会保障部失业保险司司长桂桢表示，人力资源和社会保障部将会同相关部门，抓好降费率政策“直兑直达”，抓好稳岗返还“免申即享”，抓好缓缴社保费“靶向发力”。同时，进一步维护好基金安全，确保各项生活待遇按时足额发放，守护好失业人员和工伤人员的每一分“保命钱”，兜牢民生底线。

(责编：申佳平、杨迪)