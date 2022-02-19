张旭

原标题：原油时隔8年突破100美元/桶，为何攀升？会继续涨？

随着俄乌局势愈发紧张，有着“黑色黄金”之称的石油价格一路攀升。

美国普氏能源资讯公司数据显示，英国市场即期北海布伦特原油现货价格16日达每桶100.8美元，为2014年以来首次破百；布伦特原油期货价格也一度突破每桶96美元。原油还会继续涨下去吗？

WTI原油期货价格一年来持续走高。数据来自英为财情。

供需紧张助推现货原油“破百”

原油价格为何会有如此强劲的表现？不少人将油价暴涨的原因归于俄乌冲突，但业内人士认为，归根结底还是供需不平衡的问题。

金联创原油分析师韩正己介绍，在供给方面，OPEC(欧佩克)报告显示，由于一些产油国难以增加产量，OPEC产量恢复速度低于计划目标，成员国中还有七国的石油产量下降。

需求的增加，也助推原油期货价格一路走高。

隆众资讯分析师李彦告诉中新财经，“一年多以来，布伦特原油期货一路突破多个整数点位。2020年12月10日突破50美元；2021年2月8日突破60美元；6月1日突破70美元；10月4日突破80美元；2022年1月28日突破90美元。这为现货原油突破100美元提供了价格基础。”

此前，原油期货突破50美元关口，是因为欧美疫苗研发出现进展，频繁释放积极消息，给市场带来了支撑。突破80美元关口，则是疫情数据出现阶段性缓和，外加海外多个国家放松管控，使得原油需求未受到太大阻碍。

李彦说：“需求前景持续被看好，同时供应也没有出现大幅增长，是原油价格一路攀升的重要原因。”

IEA(国际能源署)预期2022年石油需求将超过疫情发生前水平，平均为1.0058亿桶/日。摩根大通年初也预计，2022年油价将升至每桶125美元，2023年将升至每桶150美元。

地缘政治影响不可忽视

除了供需紧张，地缘政治和大宗商品普涨，也是原油价格的重要推手。

李彦表示，伊朗是重要的产油国，近期美国表态，和伊朗的谈判已进入最后阶段。一旦双方达成协议，市场原油供应量将增长，对价格属于利空冲击。

厦门大学中国能源政策研究院院长林伯强指出，在地缘政治方面，近期俄乌关系紧张，乌克兰又是欧洲重要的能源通道，市场担忧供应受阻。如果双方冲突缓和，油价上涨的压力就会减少。

他同时表示，大宗商品普涨也是影响油价上涨的一个因素。目前，大宗商品中的煤炭、铜、铝等，都有较强的上涨，也带动了原油价格上涨。

北京海淀区一加油站。中新网记者 张旭 摄

原油还会继续涨吗？

值得注意的是，在16日一度破百之后，2月17日，国际油价收跌。

纽约商品期货交易所WTI 3月原油即期合约收盘下跌1.90美元，至91.76美元/桶，跌幅为2.03%；洲际交易所布伦特4月原油即期合约收盘下跌1.84美元，至92.97美元/桶，跌幅为1.94%。

油价接下来怎么走？分析人士多数认为，短期伊朗和乌克兰是两个关键性因素。

林伯强表示，“如果乌克兰跟俄罗斯的冲突不进一步恶化，那么油价可能会维持稳定，或者稍稍下行。

金联创原油分析师奚佳蕊认为，伊朗原油恢复输出，对增加原油供应将起到积极作用；俄乌关系进一步缓解，也有助于市场挤出泡沫；此外，多数欧美国家央行表示将加速实施货币缩紧政策，也有助于抑制油价涨势。

奚佳蕊说：“综合来看，油价进一步上涨的动力已经开始撤退，原油有望回落至90美元/桶下方。”

(责编：申佳平、杨迪)