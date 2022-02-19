原标题：商务部新闻发言人就美方发布《2021年度假冒和盗版恶名市场审议报告》发表谈话

据商务部网站消息，商务部新闻发言人就美方发布《2021年度假冒和盗版恶名市场审议报告》发表谈话。发言人表示，2月17日，美方发布报告，将中国多家企业和市场列为所谓的“恶名市场”。美方在报告中对中国相关企业的描述采用“据称”或“据报道”等模棱两可的措词，既没有确凿证据，也没有充分论证，是不负责任和不客观的。中方不认可该报告结论，并对美方这种不负责任的做法表示坚决反对。

发言人称，近年来，中国知识产权保护制度不断完善，知识产权保护体系逐步健全，知识产权保护得到全面加强。中国持续加大执法力度，对群众反映强烈、社会舆论关注、侵权假冒多发的重点领域和区域，重拳出击、整治到底。中方企业投入大量资源，积极配合政府部门和权利人，打击侵权盗版。中国在知识产权保护方面取得的成效有目共睹。世界知识产权组织发布的《2021年全球创新指数报告》显示，中国名列第12位，整体排名连续6年保持上升势头，部分指标稳居全球领先地位。中方认为，美方应全面、客观反映中国政府和企业在知识产权保护方面所做的努力和取得的进展，并做出公正评价，避免对企业造成不应有的负面影响。

发言人指出，假冒盗版问题在美国原来就有，现在也有。美方频频利用所谓的“恶名市场报告”指责其他国家，却在报告中对自己国内的假冒盗版只字不提，这样的双重标准令人感到遗憾。

发言人表示，保护知识产权、打击侵权假冒，是世界各国共同面临的挑战。尤其在经济全球化和互联网等新技术飞速发展的今天，打击侵权假冒需要各国通力合作。中国愿同世界各国加强知识产权保护合作，为全球企业营造公平竞争的营商环境。

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