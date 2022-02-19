黄钰钦

原标题：(中国这十年)新征程上，中国为何始终锚定这个目标？

“人民对美好生活的向往，就是我们的奋斗目标。”2012年11月，刚刚当选中共中央总书记的习近平在新一届中共最高领导层同中外记者见面时，向外界清晰阐明世界第一大执政党带领中国致力于实现的目标。

如今，当踏上新的征程，中国未来的发展又将以何为目标，再度吸引海内外关注。这一答案或许正蕴含在习近平同中外记者见面时的话语中。人们不难发现，实现人民对美好生活的向往，不仅刻画出中共十八大以来中国发展的清晰脉络，也将成为外界观察中国未来发展的重要维度。

实现小康是中华民族持续千年的接力，也是从古至今人们对美好生活的朴素期待。中国共产党明确提出，到建党100周年时，将全面建成惠及十几亿人口的更高水平的小康社会，这也成为外界熟知的“第一个百年奋斗目标”。

“小康不小康，关键看老乡，关键在贫困的老乡能不能脱贫”，习近平如此强调。在2012年底，当时中国近1亿贫困人口的现状，成为实现小康梦想难啃的“硬骨头”。为此，中共发起了一场长达8年、向贫困宣战的“战役”。十八大以来，中国实现平均每年1000多万人脱贫，几乎相当于一个中等国家的人口，创造了人类减贫史上的奇迹。

当百年大党与千年小康相遇，第一个百年奋斗目标如期实现。中华大地上全面建成了小康社会，历史性地解决了绝对贫困问题。在这一进程中，中国减贫人口占同期全球减贫人口70%以上，显著缩小了世界贫困人口的版图，创造了减贫治理的中国样本。

如期实现全面建成小康社会的目标，是中共十八大以来党和国家事业发展的缩影。过去十年，中国解决了许多长期想解决而没有解决的难题，办成了许多过去想办而没有办成的大事，党和国家事业取得历史性成就、发生历史性变革。凡是过往，皆为序章。中国将继续在实现第二个百年奋斗目标的道路上笃定前行，人们对美好生活也赋予了更高层次的定义。

“全面深化改革必须以促进社会公平正义、增进人民福祉为出发点和落脚点。”正如习近平所言，随着中国社会的主要矛盾转变为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾，改革正是解决这一矛盾的关键一招。

当时间回溯至10年前，彼时的中国虽然已是全球第二大经济体，但经济长期高速增长过程中积累的一系列深层次矛盾不断积聚。尽管冲破思想观念的障碍、突破利益固化的藩篱并非易事，但进入攻坚期和深水区的改革正是要“敢于啃硬骨头，敢于涉险滩”，习近平在多个场合提及改革之于中国发展的重要性。

也正因如此，十八大以来，中共进一步展示出“将改革进行到底”的雄心。2013年，十八届三中全会吹响了全面深化改革的号角，亮出“总目标”和“总路线图”。随后在中央最高层面设立专门的改革机构，习近平亲自挂帅，尤其重视“进一步触及深层次利益格局的调整和制度体系的变革”。

在改革开放40周年的节点上，中共十九届三中全会部署深化党和国家机构改革。这场深刻变革力度规模之大、涉及范围之广、触及利益之深均前所未有，为全面深化改革提供了体制支撑和保障。在“两个一百年”奋斗目标历史交汇点上，中共通过连续作为，为新阶段推动更深层次改革把脉定调。在外界看来，新的征程已经开启，中国改革的步伐永不停歇。

不断实现人民对于美好生活向往的过程并非一帆风顺、一蹴而就。2020年，突如其来的新冠肺炎疫情成为中共治国理政的一道“加试题”。在抗疫大考中，“人民至上、生命至上”是“中国答卷”的底色。保障生命健康是追求美好生活的基础，这也是中国面对疫情冲击始终秉持的价值标尺。

“把人民群众生命安全和身体健康放在第一位”，从出生30个小时的婴儿到108岁的老人，不遗漏每一个感染者，不放弃每一个生命。一个个感人细节，诠释着人民至上的理念。从要求最大程度降低感染率、病亡率到快速扩充收治床位、不断优化诊疗方案，一件件生动事实彰显直面大考的使命担当。

历史总是在特殊时刻更能给人以启示。实现人民对美好生活的向往，构成中国过去10年发展最显著的逻辑主线。在新征程上，这也将继续成为中国未来始终锚定的目标。而这一决心或许用习近平在2022年新年贺词中的话概括最为确切——民之所忧，我必念之；民之所盼，我必行之。

(责编：申佳平、杨迪)