左宇坤

原标题：和政府“合伙”买房吗？是“一切都刚刚好”的房子

想买房，手里的钱不够？政府为你承担部分经济压力，与你共同拥有产权。这几个月，全国多地的共有产权住房细则陆续登场了，拉上政府当“合伙人”一起买房，有什么特点？怎么买？

广州市某共有产权住房项目。 受访者供图

“一切都刚刚好”的房子

“我觉得这个房子对我来说，是一切都刚刚好。”广州市民布布(化名)2015年毕业，2019年领证结婚，2021年初申购了广州市市本级首个公开发售的共有产权住房项目，正好满足了五年社保、已婚或者满30岁等申购条件。

布布称，这批共有产权住房的房型有6种，主要是面积在66㎡-88㎡之间两房和三房。2021年1月，布布和其他6800多人提交了资料，半年时间内经历了两次摇号，最后成为了1366组幸运儿之一。

“记得2021年元旦去看样板房的时候，每天都有很多人。也确实会有人觉得格局不好、面积太小、地段不行。但是我们看完就决定了，只要能抽到，不管哪一套都行。”布布说。

像布布一样期待的人还是占了绝大部分。“我时不时都会看看有没有出新的消息，感觉自己已经是挺着急的了。但有很多人比我更积极，每天都有人去看房子，不能进就在外面转转，还建了微信群讨论装修、对口的学校。” 布布说，有一部分人中途放弃了，但很多人放弃的原因是因为看中了下一个共有产权住房项目，觉得“下一个更香”。

布布入住的共有产权住房个人产权比例是55%，这部分购房款按照12000元/平方米的均价缴纳。

“我现在月供3000多元，公积金能覆盖。有了归属感又没有什么压力，况且是刚需住房也不打算转手，配套环境都挺好的，我很满意。”布布说。

广州市某共有产权住房项目。 受访者供图

建设持续加速

随着城镇化的不断推进，人口大量涌入城市，让布布这样面临着尴尬住房困境的群体越来越多————超过了公租房的申请条件，却又买不起商品房。现在，共有产权住房成了他们的一剂“解药”。

而且，虎年刚开年，宁波、东莞、杭州等多地共有产权住房政策便“再下一城”。如，《宁波市共有产权住房管理办法(试行)》日前正式出台，规定购房家庭实际出资额占共有产权住房市场销售房款的比例，原则上不低于60%，不高于80%，也就是最低仅需支付6成房款。

宁波共有产权住房管理政策的最大特点，在于首次明确了申请人的收入限制比例，即要求家庭人均年可支配收入低于上年度当地城镇居民人均可支配收入的150%。同时，为抑制投资投机性购房，共有产权住房将按照市场价格进行销售，且取得不动产权证书满10年的共有产权住房可以上市转让。

诸葛找房数据研究中心分析师梁楠认为，这些要求使得共有产权住房价格与周边的商品房相比差距不大，无价格优势，在一定程度上可抑制投资投机性购房，保障刚需群体的住房需求。

“完善以公租房、保障性租赁住房和共有产权住房为主体的住房保障体系。”2021年6月出台的《国务院办公厅关于加快发展保障性租赁住房的意见》，首次从国家层面确认了共有产权住房是当前及今后一段时期住房保障体系的重要组成部分。

自2007年，江苏省淮安市率先推行共有产权住房起，据不完全统计，北京、上海、深圳、成都、黄石等20余城已出台共有产权住房相关政策，另有哈尔滨、济南、合肥、武汉等城市表示将研究探索发展共有产权住房。

资料图：正在建设中的房地产楼盘。 中新社记者 张斌 摄

有何特点？怎么买？

“共有产权住房有两种，一种是永远不能转变成为商品房的，没有投资属性；另一种是限售一定年限后变成普通商品房。”中原地产首席分析师张大伟表示，前者以北京为代表，宁波则是属于后一类中相对政策严格的一种。

“共”字当头的共有产权住房，购房者拥有的产权比例自然最引人关注。整体来看，各城市明确的购房者产权份额“下限”普遍为不低于50%，少数城市要求不低于60%。珠海则是目前“上限”最高的，承购人持有产权份额为50%-90%。

另，多数城市规定取得不动产权证满5年后可转让所持份额，刚刚出台细则的宁波将该期限划定在10年；上海、深圳等地的购房者则是后续可进一步增购取得全部产权，时限多为取得不动产权证满5年后或购房者签订买卖合同10年后。

为了推动共有产权房的发展，各地也是屡屡叠加“红包”。如，杭州购买共有产权保障住房享有与购买商品住房同等的公共服务权益(包括学区)；多地还对非本市户籍人群放开申购，只需要满足相关社保或个税缴纳、居住证等要求。

作为“房住不炒”的重要一环，业内普遍认为，当前共有产权住房改革会继续推进，同时也会进一步增加共有产权住房的供应。

“已经入住一个月了，时常还和丈夫感叹我们的幸运。从此以后，有家有爱人有猫咪。”几天前，入住了新房的布布发了这么一条朋友圈。

共有产权住房，你愿意尝试吗？

(责编：申佳平、杨迪)