缪超

原标题：29个单位58人因昆明长腰山过度开发影响滇池生态被追责问责

18日，云南省纪委省监委通报，云南29个责任单位、58名责任人因“云南昆明晋宁长腰山过度开发严重影响滇池生态系统完整性”被追责问责。

云南省纪委省监委发布的关于“古滇名城”长腰山片区及滇池南湾未来城五渔邨项目违规违建问题追责问责情况的通报称，根据中共云南省委统一安排部署，云南省纪委省监委对“古滇名城”长腰山片区以及滇池南湾未来城五渔邨项目违规违建问题以事立案、直查直办，深挖细查违规违建背后的责任、作风、腐败等问题。

通报称，经查，云南省级相关部门、昆明市、晋宁区党委政府和相关职能部门、部分领导干部对中央环保督察指出的问题整改不力，敷衍整改、虚假整改、应付整改；政绩观扭曲，与民争湖、与民争利，公众利益让步于私人利益；法治意识、规矩意识淡薄，想方设法为项目建设铺路搭桥；权力观不正，责任意识不强，滥用职权、失职渎职。

通报显示，云南省纪委省监委此次共对29个责任单位追责问责。其中，中共昆明市委、昆明市政府、云南省发展和改革委员会、云南省林业和草原局、云南省自然资源厅等单位被通报问责；云南省生态环境厅、云南省住房和城乡建设厅、云南省水利厅被责令向中共云南省委、云南省政府作出深刻书面检查。

被追责问责的58名责任人中，包括16名云南省管干部。其中，时任中共昆明市晋宁区委书记，中共西双版纳州委原常委、州政府常务副州长傅希涉嫌职务犯罪，被立案审查调查并采取留置措施；昆明市政府原副市长王道兴涉嫌严重违纪违法问题，被立案审查调查并采取留置措施；给予时任云南省发展和改革委员会党组书记、副主任，时任中共昆明市委副书记、市长，云南省人大财经委员会原副主任委员王喜良留党察看二年、政务撤职处分，降为二级调研员。

滇池是云南省最大的淡水湖，中国第六大内陆淡水湖。20世纪80年代以来，滇池一度沦为中国污染最严重的内陆淡水湖泊之一，水质曾达到劣V类。经过多年治理，滇池水质出现好转，2018年滇池草海、外海水质均达到IV类，为30年来最好水质。

2021年5月6日，中央第八生态环境保护督察组曝光“云南昆明晋宁长腰山过度开发严重影响滇池生态系统完整性”问题，指出昆明围绕滇池“环湖开发”“贴线开发”现象突出，长腰山区域被房地产开发项目蚕食，部分项目直接侵占滇池保护区，挤占了滇池生态空间。(完)

(责编：申佳平、杨迪)