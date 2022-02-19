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原标题：一瓶上千元！啤酒竟比白酒还贵，谁会买来喝？

资料图

一直以来，啤酒都因其平价和高普适度成为大众聚会时的首选。但当1000多元的啤酒出现在大众面前，很多人或许会惊呼一句“这还是我认识的啤酒吗？”

千元级啤酒扎堆出现

1月9日，青岛啤酒发布了超高端新品“一世传奇”。据介绍，这是一款集啤酒、葡萄酒、威士忌、香槟于一身的超高端新品。在电商平台上，目前青岛啤酒百年之旅一世传奇23.9度1.5L单瓶的券后价为1369元，双瓶的券后价为2668元。

无独有偶，百威啤酒近日也在电商平台上架了一款百威大师传奇798ml*1瓶装虎年限量版，标价1588元，比白酒领域的“王者”飞天茅台的指导零售价还高出几十元。

青岛和百威并不是率先进入超高端啤酒领域的企业。

2021年上半年，华润雪花啤酒推出超高端新品“醴”，18.8度999ml*两瓶礼盒装定价999元，当时还曾引发热议。

华润雪花啤酒(中国)有限公司董事长兼总经理侯孝海在接受媒体采访时表示，“啤酒不仅可以高端，而且可以很高端。”其还曾直言，“醴在啤酒行业没有对标的产品，但醴与茅台同桌一点都不违和。”

短短几个月后，啤酒行业超高端领域出现“没有最贵，只要更贵”的“群雄争霸”态势。不过，随着千元啤酒引发关注，“千元啤酒究竟是不是智商税”也成为网络上讨论的话题。

更多是玩营销噱头

中新财经记者注意到，某品牌千元啤酒单瓶月销量为100多，另一品牌的月销量也只有200多。从买家评价来看，很多都是出于收藏送礼、高端宴请的需求。

“对于这种千元酒，虽然好奇是什么味道，但自己绝对不会购买，又不是飞天茅台，价格还要那么贵。”有消费者向中新财经记者表示，“平时喝的话，还是倾向选择普通啤酒，或者去酒馆喝点精酿。”

“由于中国啤酒不具备宴请与礼品等社交属性，也没有长期保存的增值投资性质，更多的是自饮与非正式场合饮酒，因此价格限制比较明显，千元价格带非常狭窄，基本没有稳定的消费群。”酒业分析师蔡学飞告诉中新财经记者，企业推出千元价格带啤酒更多的是配合品牌造势，是企业营销推广的一部分，为其他价格带产品做舆论造势与宣传等目的。

食品产业分析师朱丹蓬也向记者表示，千元啤酒就是一个营销噱头，更多的是吸引流量。

不过，当国内啤酒市场竞争进入存量时代，高端价格带确为“兵家必争之地”。这几年龙头企业也在向高端领域发力。如，青岛啤酒推出了百年之旅、琥珀拉格、奥古特等高端产品；华润啤酒引入喜力，向高端啤酒领域扩展。

在蔡学飞看来，超高端啤酒对于企业来说只是一种造势产品，可能存在内部公关、品牌展示等一些需求，但是超高端产品对于产品品牌与品质要求很高，并非每一家酒企都具备这样的高端概念，所以注定只能是少数名酒企业的专利。

中国酒业协会啤酒分会秘书长元月也认为，高端产品要具备高品质、极致化的产品表达、满足部分个性化需求等。因此，啤酒行业高端化发展是一个长期的过程，不是一个短暂的行业目标，仍有很长的路要走。

平价啤酒涨价是真的

面对千元级啤酒产品，多数消费者的态度是“与我无关”，但现在，平常喝的啤酒也在涨价了，国内普通啤酒价格正从3元、4元一瓶向10多元一瓶挺进。

近期，嘉士伯(中国)啤酒工贸有限公司新疆分公司发布调价函称，受原材料、人工、运输等价格持续上涨，导致成本不断提高，决定自2022年2月1日起上调620ml红乌苏啤酒产品的价格。

中新财经记者梳理发现，自去年开始，百威、青岛、雪花、重庆等啤酒企业就陆续传出产品涨价消息。

“成本压力，叠加高端化战略，提价成为行业共识。”天风证券如此总结2021年9月以来啤酒行业涨价潮的原因。

以啤酒原材料大麦为例，卓创资讯数据显示，2021年法国大麦年度均价同比上涨22.73%。2021年南通港法国大麦价格高点2630元/吨，出现在2021年12月底，较去年3月底年内低价2280元/吨，上涨了350元/吨，涨幅15.35%。

你有没有感受到啤酒涨价了？(完)

(责编：申佳平、杨迪)