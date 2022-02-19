中科院：不得侵害研究生基本署名权
2022年02月19日09:10 | 来源：中国青年报
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原标题：中科院：不得侵害研究生基本署名权
中国科学院科研道德委员会日前发布《关于规范学术论著署名问题负面行为清单的通知》（以下简称《通知》），列出7类学术论著署名负面行为，再次强调“不得侵害直接实施科学实验的研究生的基本署名权，不得为均衡其他非学术利益而随意调整学生的署名及其署名位置。”
这是中科院继2018年发布《关于在学术论文署名中常见问题或错误的诚信提醒》之后，再次为倡导在科研实践中的诚实守信行为，向中科院全院发布学术论文署名规范。
《通知》提到的负面行为清单内容包括：禁止冒用作者署名、虚构作者署名。禁止无实质性贡献的人员参与署名。禁止荣誉性、馈赠性、利益交换性署名或夹带署名。禁止未经所有作者一致同意就确定署名顺序（学科和期刊另有规定的除外）。不得侵害直接实施科学实验的研究生的基本署名权。不得为均衡其他非学术利益而随意调整学生的署名及其署名位置等。
《通知》明确，为落实“零容忍”要求，中科院科研人员出现清单所列行为时，将由相应第一责任单位按照相关规定开展调查，并根据具体事实和相关情节予以认定和处理，对严重违背科研诚信要求的行为终身追责。
(责编：申佳平、杨迪)
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