人民网北京2月19日电 （记者王连香）记者从中国汽车工业协会获悉，2022年1月国内汽车市场产销分别完成242.2万辆和 253.1万辆，环比分别下降16.7%和9.2%， 同比分别增长1.4%和0.9%。

数据显示，1月份汽车产销形势总体平稳，产销环比有所下降，同比保持小幅增长，其中新能源汽车表现依然突出，同比继续保持快速增长势头。

1月份，乘用车市场产销207.7万辆和218.6万辆，环比下降17.8%和9.7%，同比增长8.8%和6.7%。其中，中国品牌乘用车销量比上月有所下降，同比保持快速增长，且增速高于行业总体。当月共销售100.4万辆，环比下降11.7%，同比增长15.9%，占乘用车销售总量的45.9%，占有率比上月下降1.0个百分点，比上年同期提升3.7个百分点。

1月份，中国品牌轿车、SUV和MPV市场占有率分别为34.8%、54.7%和50.6%，与上月相比，中国品牌轿车和MPV市场占有率有所下降，SUV呈小幅增长；与上年同期相比，中国品牌轿车、SUV市场占有率均呈增长，MPV下降较快。

值得注意的是，1月份新能源汽车产销环比有所下降，同比继续保持高速增长。分别达到45.2万辆和43.1万辆，环比下降12.6%和18.6%，同比增长1.3倍和1.4倍。在新能源汽车主要品种中，与上月相比，纯电动汽车产销有所下降，插电式混合动力汽车呈小幅增长；与上年同期相比，纯电动汽车和插电式混合动力汽车产销依然延续高速增长势头。

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