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1月份全国铁路发送货物41266万吨 同比增长1.2%

2022年02月19日13:13 | 来源：人民网
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人民网北京2月19日电 （记者王连香）记者从中国国家铁路集团（以下简称国铁集团）获悉，1月份，全国铁路发送货物41266万吨，同比增加480万吨、增长1.2%，有力保障了节日重点物资运输需求和国民经济平稳运行。截至1月底，全国363家铁路直供电厂存煤6767万吨，同比增加2884万吨、增长74.3%，平均可耗天数25.7天，同比增加12.2天，实现存煤18天以下电厂动态清零。

国铁集团货运部负责人介绍，1月份，国铁集团围绕经济社会发展对货物运输的需求，针对季节特点，采取有效措施，确保货物运输稳定上量。

一是统筹运力安排。充分运用路网扩充增长的运输能力，统筹春运旅客运输和货物运输运力安排，科学安排客货列车开行结构，保障货物运输运力需求。充分发挥大秦、唐包、瓦日、浩吉等煤运通道作用，保持运量稳定。

二是保障重点物资运输需求。加强电煤运输，对保障冬奥会用电需求的冀北地区23家电厂，以及河南19家电厂、山东17家电厂，进行精准保供。全力保障节日生活物资、防疫物资运输，1月份农副产品和医药品装车分别同比增长17.2%和33%。

三是加强运输组织。加强企业沟通协调，在春节放假前备足货源和装卸作业人员、机具，保障装卸车需要。加强调度指挥，强化全程盯控，提高运输效率，确保货物运输安全高效。

四是加强国际联运合作。抓住中欧班列运输需求旺盛有利时机，全力做好班列开行组织。1月份，中欧班列开行1304列，同比增长11%。充分发挥中老铁路通道作用，1月份中老铁路进出口货物装车2098车，环比增长30%。

(责编：王连香、高雷)

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