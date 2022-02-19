人民网北京2月19日电 （记者余璐）“北京冬奥会开幕以来，北京市空气质量持续优良，蔚蓝的天空将运动员在冰雪赛场上的表现衬托得更加精彩纷呈。”2月18日，在2022北京新闻中心“美丽中国·绿色冬奥”专场新闻发布会上，生态环境部大气环境司副司长张大伟如是说。

监测数据显示，2月4日至17日，北京市PM2.5平均浓度为24微克/立方米，京津冀三地PM2.5浓度同比下降40%以上，周边地区同比下降30%以上；特别是2月4日北京冬奥会开幕式当天，北京市PM2.5日均浓度更是低至5微克/立方米。

“‘北京蓝’成为冬奥会靓丽底色，得到国际国内社会一致好评。能够取得如此成绩，主要得益于‘人努力’和‘天帮忙’。”张大伟说。

一是持续开展大气污染治理工作。2013年以来，中国政府先后发布实施《大气污染防治行动计划》《打赢蓝天保卫战三年行动计划》，将京津冀及周边地区作为国家大气污染防治重点区域，持续开展秋冬季大气污染综合治理攻坚行动，加快推进区域产业、能源、运输结构调整。通过一系列大气污染治本措施，区域污染物排放强度大幅降低，空气质量显著改善，2021年，京津冀区域PM2.5平均浓度比2013年下降63%，重度及以上污染天数减少88%；北京市PM2.5浓度从89.5微克/立方米下降到33微克/立方米，重度及以上污染天数从58天减少到8天。

二是春节烟花爆竹禁燃禁放管控到位。历史监测数据表明，每年春节期间集中燃放烟花爆竹都会引发重污染天气。今年春节期间，北京及周边8省（区、市）严格实施烟花爆竹禁售禁燃禁放，广大群众积极支持、清新过节，取得良好效果。区域内，除夕、初一、初五和十五等重点时段均未出现污染高值，空气质量总体优良，北京市PM2.5平均浓度与去年春节同期相比下降80%以上，均为历史最好水平。

三是赛事期间精准实施区域联防联控。生态环境部会同北京、河北等8省（区、市）统筹赛事期间经济社会平稳运行、能源供给和人民群众温暖过冬，对部分污染重、排放量大、经济影响相对较小的企业和车辆采取了临时性管控，措施精准到具体企业、具体工艺、具体设备和具体车辆。同时，北京冬奥会正值春节期间，部分企业放假停工，区域内社会经济活动水平大幅下降，交通流量明显降低。综合评估显示，区域内污染物排放减少三成以上，进一步助推了空气质量改善。

四是气象条件总体有利。赛事期间北京市冷空气活动较频繁，与历史同期相比，气压和风速偏高，平均温度和相对湿度偏低。特别是开幕式前后，北京、张家口等城市持续受到偏北冷空气影响，大气扩散条件相对较好，有利于污染物浓度下降。

“冬奥会期间的良好空气质量，充分体现了多年大气污染治理攻坚克难的成效。但我们也清醒地认识到，当前京津冀地区大气污染物排放总量仍然偏高，遇到不利气象条件，环境容量降低，空气质量还会有所波动，需要我们咬定青山不放松，持续发力、久久为功，推动空气质量持续改善，让‘北京蓝’常在、‘中国蓝’常在。”张大伟说。

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