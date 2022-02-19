人民网北京2月19日电 （记者余璐）“水立方”变成了“冰立方”，首钢工业遗产化身“雪飞天”，千余辆氢能大巴穿梭于赛场，3大赛区26场馆实现100%绿电供应……2月18日，“美丽中国·绿色冬奥”专场新闻发布会在2022北京新闻中心举行。发布会上，中国工程院院士、生态环境部环境规划院院长王金南表示，中国圆满兑现北京冬奥会实现“碳中和”的庄严承诺，北京冬奥会成为迄今为止第一个“碳中和”的冬奥会。

“绿色办奥”从理念成为行动 由愿景变为现实

王金南表示，“十三五”以来，中国的生态环境保护实现了历史性、转折性、全面性的跨越。这五年来，“绿色办奥”从理念到行动，由愿景变现实。

绿色办奥，是北京冬奥会和冬残奥会四大办奥理念之一。充分利用北京奥运会场馆，从源头减少碳排放，所有场馆均达到绿色建筑标准，4个冰上场馆使用新型二氧化碳制冷剂，建成超5万平方米超低能耗示范工程，全面使用低碳能源，赛时全部场馆常规能源100%使用绿电......“绿色办奥”理念贯穿在筹备和举办北京冬奥会的全过程。

“把发展体育事业同促进生态文明建设结合起来，让体育设施同自然景观和谐相融，确保人们既能尽享冰雪运动的无穷魅力，又能尽览大自然的生态之美。这是中华文明对奥林匹克精神的生动诠释。”王金南说。

充分体现低碳环保 “绿色办奥”史无前例

“北京冬奥的绿色低碳格外好。”王金南在会上介绍，中国政府全面落实“绿色办奥”举措，充分改造利用鸟巢、水立方、五棵松等原有奥运场馆，新增场地从设计源头减少对环境影响，国家速滑馆“冰丝带”成为世界上第一座采用二氧化碳跨临界直冷系统制冰的大道速滑馆，碳排放趋近于零。冬奥会节能与清洁能源车辆占全部赛时保障车辆的84.9%，为历届冬奥会最高。

在开幕式上以“不点火”代替“点燃”、以“微火”取代熊熊大火，充分体现低碳环保，可以说这是绿色奥运的新起点。通过使用大量光伏和风能发电、地方捐赠林业碳汇、企业赞助核证碳减排量等方式，中国圆满兑现北京冬奥会实现“碳中和”的庄严承诺，北京冬奥会成为迄今为止第一个“碳中和”的冬奥会。

“我们看到有关媒体和权威杂志的报道也印证了这一点，中国举办了一届‘绿色’冬奥会，展示了其在绿色技术领域的领先地位。”王金南谈到，《自然》杂志撰文指出，北京冬奥会所采取的减排措施大大超过往届冬奥会，尽管此次冬奥会减少的碳排放只是中国总碳排放的沧海一粟，但它证明了在更广范围活动中实现“碳中和”是可行的。

“目前来看，北京冬奥会践行‘绿色办奥’的成果得到国际社会的充分肯定，国际奥委会北京冬奥会协调委员会主席小萨马兰奇曾在接受采访时认为北京冬奥会将成为‘最绿色’的奥运会。”王金南说，最近，许多国际媒体都报道了绿色冬奥最佳实践，充分肯定了北京冬奥会在绿色低碳和可持续性方面取得的骄人成绩。

“冬奥绿”助力“北京蓝” 创造特大城市大气污染治理奇迹

“作为‘双奥之城’的北京，在空气质量改善方面创造了特大城市大气污染治理的世界奇迹。”王金南表示，自2008年北京奥运会以来，生态环境部为治理北京和京津冀地区的大气污染不懈努力，改善生态环境质量，特别是赛期空气质量，同样是北京冬奥会申办时的庄重承诺。

王金南举例道，为改善北京空气质量，赫赫有名的首钢进行了整体搬迁，如今已经打造成为北京冬奥组委会办公地和自由式滑雪项目的大跳台比赛场地，实现了由“炼钢之火”到“雪舞冰飞”的华丽蜕变，这是“绿色办奥”和美丽中国的一个生动实践和一道亮丽景观。

此外，通过打好污染防治攻坚战，生态环境部采取了一系列生态环境保护与治理重大举措，北京空气质量大幅改善。2021年，北京六项主要污染物首次全部达标，细颗粒物浓度降至33微克/立方米，相比2017年下降40%，优良天数达到288天，比2017年增加62天，“北京蓝”日益成为常态，特别是冬奥会期间的北京空气质量达到了有PM2.5监测以来最好水平。

“联合国环境署高度评价北京市大气污染治理成效，认为创造了特大城市大气污染治理的‘北京奇迹’，为发展中国家城市提供了值得借鉴的经验。”王金南说。

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