人民网北京2月19日电 （记者栗翘楚）2月18日，由东北大学与中国（海南）改革发展研究院主办、中国东北振兴研究院承办的“统筹安全与发展——推动东北振兴新突破”专家座谈会召开。座谈会由全国政协经济委员会副主任夏德仁主持，来自辽宁、吉林、黑龙江、四川、海南、中国社科院、中国宏观经济研究院、中国区域经济学会相关部门和科研机构的专家学者共80余人通过线上线下参加，积极建言献策。

全国政协经济委员会副主任夏德仁指出，在疫情影响与内外形势发生深刻变化的背景下，如何认识东北地区在国家安全方面的作用，如何统筹东北振兴与国家安全的关系，如何统筹安全与发展，成为推动新一轮东北振兴进程中值得研究的重要课题。东北经济一体化是国家重大决策，需要谋定而后动，需要各界深入研究讨论，形成共识。

中国（海南）改革发展研究院院长，中国东北振兴研究院院长迟福林在致辞中提出，推进东北经济一体化，初步考虑以统筹安全与发展为目标，以城市圈为载体，以优化区域产业空间结构为重点，以国有经济布局一体化为关键，以基础设施一体化为基础，以开放布局一体化为引领，合力打造东北经济增长极，形成区域改革发展新布局。为此建议：一是以东北经济一体化形成统筹安全与发展的产业布局；二是以东北经济一体化形成统筹安全与发展的国有经济布局；三是以东北经济一体化形成统筹安全与发展的开放布局。

中国城镇化促进会常务副主席郑新立指出，当前要抓住扩大内需这一机遇，带动东北振兴的重大项目。他表示，可以围绕四个方面谋划重大项目，集中发力。一是谋划乡村振兴项目，包括推动农业规模化、现代化；二是谋划传统工业数字化项目，如通过推动东北装备制造业数字化转型，推动汽车、电力设备、化工设备、机床的数字化改造，形成新的长期增长点；三是谋划现代服务业发展项目；包括软件、科技、教育、养老等；四是谋划信息基础设施项目。

中国社科院学部委员田雪原建议，统筹安全与发展，一是以改革更新基础工业为引领，重振东北工业基地雄风。二是以规模经营现代化农业为引领，改革、构建、重振东北商品粮基地雄风。三是推进尊重知识、尊重人才、立德树人科教改革，重塑东北人力资本积聚高地。四是推进可持续发展战略落地生根，加快生态屏障建设，重塑东北生态文明高地。

中国银行原副行长张燕玲认为，东北创新中俄结算支付方式机不可失。一方面，实体经济的互补、贸易供应链的稳固是中俄友好发展的基础，东北可利用地理优势在对外贸易、边贸和跨境电商的服务贸易方面做文章；另一方面，可以选择双方地区性银行开展多种合作，保证贸易、金融畅通无阻，有助于东北经济的发展和保护结算支付安全。

中国宏观经济研究院教授常修泽认为，东北与海南，在人流、物流、资金流、技术流和信息流方面已有广泛的交流，但总体上处于自发性、低层次、非制度化的状态，需要推动由自发走向自觉、由低层次走向高层次、非制度化走向制度化。为此，他建议在东北与海南之间形成更高层次的经济合作协调，更加重视“候鸟”人士，加强东北与海南的教育合作、科技合作。

吉林大学中国国有经济研究中心研究员纪玉山建议，推动东北老工业基地转型升级，需抓住数字经济发展的新趋势。在以传统优势产业的转型升级为突破口、推动制造技术和生产流程的数字化、网联化和智能化、提高政府数字化服务水平方面继续发力。

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