据新华社杭州电 （记者林光耀、魏董华）记者从日前召开的浙江省政府新闻发布会上获悉，区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）生效首月，浙江全省共签发优惠原产地证书5190份，货值超2.4亿美元，关税减让超1300万元。

浙江省自贸办相关负责人介绍，今年以来，浙江落地国际高标准经贸规则取得实效。RCEP生效首周，自贸试验区所在地市均成功申领RCEP项下原产地证书，其中，义乌率先发布行动纲要打造RCEP高水平开放合作示范区。

浙江省自贸办相关负责人表示，下一步还将通过健全省市RCEP联动工作机制，举办RCEP专场活动，组织开展企业专题培训、一对一走访服务企业等一系列工作举措，推进自贸试验区及全省企业进一步共享RCEP落地红利。

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