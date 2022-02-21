虎年春节假期后，位于重庆的中国石化川维化工生产线一派繁忙。该企业生产的PVA（聚乙烯醇）等精细化工产品整装待发，通过中欧班列发往欧洲。图为工作人员日前在厂区内开展生产装置巡检，检查生产装置运行状态。

新华社记者 唐 奕摄

本报北京2月20日电 （记者韩鑫）中国石油和化学工业联合会日前公布2021年我国石化行业经济运行情况。数据显示，2021年，我国石油和化工行业规模以上企业累计实现营业收入14.45万亿元，实现利润总额1.16万亿元，双双创出历史新高，同比分别增长30%和126.8%，两年平均分别增长9%和40.1%。

“去年我国石化行业运行总体平稳有序，主要经济指标实现较快增长，尤其是上半年的高位增长，为全年实现良好业绩和全面复苏打下坚实基础。”中国石化联合会副会长傅向升说。

行业增加值增速回升。2021年，石化全行业规模以上企业实现工业增加值同比增长5.3%，增速比2020年回升3.1个百分点。其中，油气开采业增加值同比增长2.2%，增速由负转正，比上年回升5.5个百分点；化工行业增加值同比增长7.5%，回升3.9个百分点。

盈利能力持续增强。2021年，全行业营收利润率为8.04%，为2010年以来最高水平，同比上升3.43个百分点，比全国规模工业高出1.23个百分点。

主要产品产量平稳增长。油气保持稳定增长，去年原油产量1.99亿吨，同比增长2.4%；天然气产量2052.6亿立方米，同比增长8.2%。化工生产加快，去年我国化工行业产能利用率为78.1%，同比上升3.6个百分点，主要化学品生产总量同比增长约5.7%。

外贸保持强劲增长。海关数据显示，去年石化全行业进出口总额达8600.8亿美元，创历史新高，占全国进出口总额的14.2%，同比增长38.7%。与此同时，外贸结构持续优化，有机化学品和合成材料进口下降，出口大增，净进口量下降明显。

投资恢复全面增长。去年，化学原料和化学制品制造业完成投资同比增长15.7%，超出全国工业平均水平。

“市场恢复和结构优化叠加，使得去年我国石化行业效益指标达到历史最好，利润首破万亿元大关。”傅向升说，综合各方面因素，预计今年行业总体将以稳为主，稳中提质的基本态势不会改变，上半年增速可能较低，下半年将有所加快。

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