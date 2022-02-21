本报北京2月20日电 （记者刘志强）记者从中国有色金属工业协会获悉：2021年，我国有色金属生产保持平稳增长，保供稳价成效显著，国际竞争力持续提升。

生产投资平稳增长。2021年，10种常用有色金属产量为6454.3万吨，比上年增长5.4%，两年平均增长5.1%；有色金属工业完成固定资产投资总额比上年增长4.1%，两年平均增长1.5%。

规模以上有色金属企业实现利润创新高。2021年，9031家规上有色金属工业企业实现利润总额3644.8亿元，比上年增长101.9%。其中，独立矿山企业实现利润513.7亿元，增长44.5%；冶炼企业实现利润2082.4亿元，增长154.6%；加工企业实现利润1048.8亿元，增长65.9%。

主要产品出口好于预期。2021年，有色金属进出口贸易总额（含黄金贸易额）2616.2亿美元，比上年增长67.8%。其中进口额增长71%，出口额增长54.6%。加入世界贸易组织以来，我国出口未锻轧铝及铝材从2001年的54.4万吨增至2021年的561.9万吨，年均增长12.5%，出口产品结构变化显著，铝材出口占比达95%左右。

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