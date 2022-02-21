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莫让“知识快餐”冲淡了思考（新视角）

史志鹏
2022年02月21日05:27 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　从文字书籍、广播电视到移动互联网，知识的生产与传播方式不断演变。如今，短视频发展如火如荼，知识付费方兴未艾，各种各样的知识正变得随处可见、随手可学。相关研究报告显示，各大平台粉丝过万的知识类创作者数量呈稳步增长趋势，其视频作品的传播效力远高于平台整体平均水平。

　　在互联网日益普及、网民知识需求多元的背景下，新型传播方式给知识本身带来深刻变化。在极短时间内，“网红教授”“网红科学家”通过视频，将高深的专业知识用通俗易懂、便于理解的形式传递给大众，一下子拉近了公众与科学文化知识的距离。知识付费平台上，只要点击鼠标、花费一定费用，就能寻到若干自己需要的答案。知识“边界”拓展了，知识传播的门槛降低了，“知识”不仅属于学术机构、专家学者，普通人也能分享生活经验，参与知识传播。

　　获取知识越来越便捷的同时，一些质疑的声音也随之而来：新型知识传播方式具有碎片化、娱乐性等特点，通过这些途径能真正学到知识吗？

　　其实，在新事物层出不穷、知识更新周期缩短的当下，除了拿出整段时间学习之外，“碎片化”学习并非没有意义，简单以“碎片化”为由否定短视频等新型知识传播形态并不可取。但同时，也不宜将其万能化，忽视其中存在的问题。比如，有的内容生产者一味追求传播效应，不惜以偏概全，误导公众；有的人则将网络视为学习知识的唯一途径，对短视频、知识付费等平台产生严重依赖等，以上问题需要引起重视。应当承认，新型知识传播仍是一种“知识快餐”，无法取代系统的专业学习，是课堂教育、书本学习的有益补充。

　　值得注意的是，无论采用哪种方式获取知识，都离不开思考分析的过程。古人说，“学而不思则罔，思而不学则殆”，学和思向来相辅相成。借助互联网，人们每天都能接触海量的知识和信息，只有通过思考，知识才能真正转换成为解决问题的能力。否则，当我们习惯于肤浅化、感官化的信息与表达，思维认知活动就会长期停留在感知阶段，分析、判断等高级思维能力也将慢慢退化。现实中，有的人经常“刷”各类短视频，游逛于各大知识付费平台，可遇到实际问题时依然困惑不已，最终又寄希望于在网上一搜了之，一个重要原因就是其被动接受知识，缺乏思考分析、消化吸收的过程。

　　实践证明，知识的丰富不必然带来能力的提升。数字经济时代，中国网络基础设施建设和互联网应用不断发展，知识传播途径日益多元，但经过长期的阅读积累、思考分析把知识转化为能力的路子不会变。在未来的工作和学习中，应努力让思考成为获取知识的自觉行为。唯有如此，方能在纷繁海量的信息中去粗取精、去伪存真，更好地充实自我。

(责编：胡永秋、袁勃)

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