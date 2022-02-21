庞革平 黄尚宁

人勤春来早。立春刚过，广西壮族自治区桂林市全州县才湾镇的田间地头便热闹起来。借着偶然露头的太阳，南一村党总支书记王军荣抓紧整地、育秧、囤水、备肥，今年他计划种3亩水稻。忙碌之余，他还不忘巡查村里的耕地，履行他作为南一村田长的职责。“耕地是我们农民的命根子，一定要保护好、多种粮。”

全州县位于广西北大门，历来是桂林市产粮大县，素有“桂北粮仓”的美称。“我们率先从省级层面全面推行田长制，压实落细了耕地保护党政同责和网格化监管的责任。”广西自然资源厅厅长、自治区田长制办公室主任陈建军介绍，广西已设立自治区、市、县、乡镇、村五级田长，并逐步组建各地巡田队伍，完善动态巡查体系，扎牢耕地保护“网格”，确保“地有人种、田有人管、责有人担”。

田长制建立后，王军荣感觉到保护耕地的担子更重了：“过去我们一直很重视耕地保护，但明确实行党政同责和网格化管理还是第一次。这表明各级党委、政府对粮食安全更重视了，耕地保护除了村一级，各级都有人抓、有人管。”

南一村只是广西扎牢耕地保护“网格”的一个缩影。2021年9月，广西壮族自治区党委、政府出台实施意见，成为全国从省级层面全面推行田长制的“第一梯队”，拉开了实行耕地保护党政同责和网格化监管的序幕。自治区自然资源厅坚决执行最严格的耕地保护制度，年内共落实建设项目耕地占补平衡997宗，补充耕地数量1.65万公顷、水田规模5317公顷；坚决执行农村乱占耕地建房“八不准”要求，共查处整改违法用地3.5万余宗，整治新增农村乱占耕地建房131宗，同比下降77.3%，新增问题得到有效遏制。

在农业农村、自然资源等部门共同努力下，广西粮食播种面积和产量实现了“双增长”。据国家统计局数据测算，2021年广西粮食播种面积达4234.35万亩，总产量1386.5万吨，同比分别增长0.6%和1.2%，较好保障了“米袋子”。

(责编：胡永秋、袁勃)