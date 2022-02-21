人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

广西：扎牢“网格”护春耕

庞革平 黄尚宁
2022年02月21日06:01 | 来源：人民网－人民日报海外版
小字号

　　人勤春来早。立春刚过，广西壮族自治区桂林市全州县才湾镇的田间地头便热闹起来。借着偶然露头的太阳，南一村党总支书记王军荣抓紧整地、育秧、囤水、备肥，今年他计划种3亩水稻。忙碌之余，他还不忘巡查村里的耕地，履行他作为南一村田长的职责。“耕地是我们农民的命根子，一定要保护好、多种粮。”

　　全州县位于广西北大门，历来是桂林市产粮大县，素有“桂北粮仓”的美称。“我们率先从省级层面全面推行田长制，压实落细了耕地保护党政同责和网格化监管的责任。”广西自然资源厅厅长、自治区田长制办公室主任陈建军介绍，广西已设立自治区、市、县、乡镇、村五级田长，并逐步组建各地巡田队伍，完善动态巡查体系，扎牢耕地保护“网格”，确保“地有人种、田有人管、责有人担”。

　　田长制建立后，王军荣感觉到保护耕地的担子更重了：“过去我们一直很重视耕地保护，但明确实行党政同责和网格化管理还是第一次。这表明各级党委、政府对粮食安全更重视了，耕地保护除了村一级，各级都有人抓、有人管。”

　　南一村只是广西扎牢耕地保护“网格”的一个缩影。2021年9月，广西壮族自治区党委、政府出台实施意见，成为全国从省级层面全面推行田长制的“第一梯队”，拉开了实行耕地保护党政同责和网格化监管的序幕。自治区自然资源厅坚决执行最严格的耕地保护制度，年内共落实建设项目耕地占补平衡997宗，补充耕地数量1.65万公顷、水田规模5317公顷；坚决执行农村乱占耕地建房“八不准”要求，共查处整改违法用地3.5万余宗，整治新增农村乱占耕地建房131宗，同比下降77.3%，新增问题得到有效遏制。

　　在农业农村、自然资源等部门共同努力下，广西粮食播种面积和产量实现了“双增长”。据国家统计局数据测算，2021年广西粮食播种面积达4234.35万亩，总产量1386.5万吨，同比分别增长0.6%和1.2%，较好保障了“米袋子”。

(责编：胡永秋、袁勃)

分享让更多人看到

推荐阅读
珠江流域完成“压咸补淡”应急补水调度 保障沿线城乡居民供水安全
　　人民网北京2月20日电 （王仁宏）据水利部消息，截至2月19日，珠江流域“压咸补淡”应急补水圆满完成，有效压制了天文大潮带来的强咸潮影响，确保了对港对澳优质、足量原水供应，广州、东莞、珠海等地供水安全有效保障。 据悉，去冬以来珠江流域西江、东江来水持续偏少。…
低温积雪致路面结冰 交通运输部门全力保通保畅
　　人民网北京2月20日电 （记者王连香）记者从国务院联防联控机制春运工作专班了解到，2月19日（春运第34天），全国预计发送旅客3248万人次，其中铁路880万人次，公路2200万人次，水路45万人次，民航123万人次。全国高速公路预计流量2904.95万辆。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部