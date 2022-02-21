本报上海2月20日电 （记者沈文敏）近日，上海召开建设世界一流“设计之都”推进大会。会上发布的《上海建设世界一流“设计之都”的若干意见》指出，到2025年，上海创意和设计产业总产出将超2万亿元，基本建成设计产业繁荣、品牌卓越、生态活跃、氛围浓郁的“设计之都”。

上海自2010年加入联合国“创意城市网络”以来，“设计之都”建设成效显著，创意和设计产业蓬勃发展，2021年总产出超过1.2万亿元，增速近20%，优秀设计企业、设计人才加速集聚，创新设计成果不断涌现，国际国内影响力日益增强。

根据《上海建设世界一流“设计之都”的若干意见》，到2030年，上海将进一步提升国际竞争力和美誉度，全面建成世界一流“设计之都”。

据悉，上海将实现创意和设计产业总产出保持年均两位数增长；举办“世界设计之都大会”，筹建“国际设计百人”组织，培育具有国际影响力的设计大奖、设计企业和设计驱动型品牌，提升“上海设计周”影响力，持续推广“上海设计100+”优秀设计成果；建设国家级设计示范区，扶持国家级设计研究院，培育20家国家级工业设计中心，200家市级设计创新中心和设计引领示范企业，推进设计学等一流学科建设，构建“百千万”设计人才梯队。

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