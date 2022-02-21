据新华社济南电 （记者王阳）记者日前从山东省财政厅获悉，为支持春季农业生产，把牢粮食丰收主动权，山东省财政及时安排资金，确保春季农业生产顺利开展。其中，山东省级财政统筹资金8亿元，支持实施小麦“一喷三防”，助力加强田间管理，促进苗情由弱转壮。

据山东省财政厅有关负责人介绍，当前冬小麦苗情偏弱，促弱转壮任务繁重，山东省发挥各级财政保障作用，因地因苗抓好春季田管，做好病虫害防控和极端天气应对防范，力争夏粮再获丰收。在落实好中央财政补贴政策基础上，山东适当增加省级补贴，支持完成150万亩大豆玉米带状复合种植任务。

同时，山东继续深入实施“藏粮于地”战略，将高标准农田建设财政补助标准从亩均1500元提高至1950元，继续加大对10亿斤以上产粮大县高标准农田建设支持力度，确保完成全年665万亩高标准农田建设任务，稳定粮食千亿斤产能。

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