本报记者 陆娅楠

国家统计局日前公布，2021年，规模以上工业企业利润较上年增长34.3%，两年平均增长18.2%。

近八成行业利润实现增长。去年，工业企业生产销售保持较快增长，为企业盈利改善奠定坚实基础。在41个工业大类行业中，有32个行业利润较上年增长，占78.0%，行业增长面较上年扩大14.6个百分点；有6个行业利润增长超过1倍，有18个行业利润实现两位数增长。与2019年相比，有31个行业利润实现增长，占75.6%。

高技术制造业引领作用较为突出。2021年，高技术制造业利润较上年增长48.4%，两年平均增长31.4%，占规模以上工业利润的比重较2020年、2019年分别提高2.1和4.2个百分点，展现较强发展活力。

装备及消费品制造业利润均较快增长。分行业看，去年近九成装备制造行业利润较上年增长，其中，利润规模最大的电子行业增长38.9%；金属制品业受集装箱需求旺盛带动，利润增长28.7%，增速创近年新高。随着消费需求持续恢复，七成以上消费品行业利润较上年增长，其中，化纤行业利润增长149.2%，明显高于近年平均水平。

受益于金融支持实体经济发展等政策措施，企业财务费用较上年下降3.2%。企业成本费用水平总体低于上年，扩大了盈利空间，企业营业收入利润率为6.81%，较上年提高0.76个百分点。

国家统计局相关负责人表示，尽管去年工业企业效益水平稳步提升，但下游行业尤其是小微企业经营压力仍然较大，2022年工业经济持续稳定发展仍面临挑战。下阶段，要大力帮助企业纾困解难，更大程度激发市场主体活力，促进工业经济平稳运行提质增效。

《 人民日报 》（ 2022年02月21日 02 版）

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