本报记者 王永战摄影报道

【绝活看点】

甘俊林，中车眉山车辆有限公司冷作钣金工、电焊工。从业17年来，他潜心钻研冷作钣金技艺，相继创新和改进铁路货车制造工艺100余项，解决关键技术难题50项。他将冷作钣金技艺与电焊技艺巧妙融合，以高质量焊接水平保证工件精度。

嗞嗞声不绝于耳，巨大的起重机轰鸣声，响彻整个中车眉山车辆有限公司货一车间。站在火车车厢钢架构件前，甘俊林手拿塞尺（见上图），一一测量钢构件的精准度。

正在进行的是货运火车车体焊接矫正工作。“精准度不够，需要通过焊枪稍微调整下”，只见甘俊林手持焊枪，对钢构件的焊缝处轻轻用力，顷刻间火花四射。

冷作钣金，即将金属板材或型材，在基本不改变其断面特征的情况下，加工成各种金属结构制品的综合工艺。“冷作技艺包括放样、下料、组装、检验等几步”，忙完手头的工作，甘俊林快步走出厂房，向记者介绍起这个市场紧缺的工种。

“放样，是冷作钣金的第一步。”根据图纸，确定部件尺寸，而后利用划线工具和样板，为工件划样，甘俊林对此已轻车熟路。尽管电脑放样技术已经较为成熟，手工技艺在甘俊林的心里仍然非常重要。

“放样的难点在于电脑不可能对所有尺寸的工件都同样适用。”在公司焊接实验室，甘俊林拿起一个尚未加工的钢构件，“像这种卷板，要根据卷形，判断钢材做平以后的尺寸，这就需要丰富的经验和很高的精准度。”甘俊林说，尺寸大小精确，是后续下料环节的基础。

组装是金属构件成型的关键一步，需要把变形压缩到最小。“变形，在冷作钣金加工中很常见。”甘俊林介绍，变形的原因包括金属构件内应力变形、刚性变形和焊接变形等。

“如何控制变形，保证构件精度？”一名青年技工发出疑问。“首先是要预留一定变形量，保证构件组装时能精准对接。”甘俊林说，“其次就是焊接。”除了焊接时保证精准度之外，还可以利用焊接进行矫正，这样能起到反变形的作用。

从事焊接多年，甘俊林尤其擅长手工焊条电弧焊和手工钨极氩弧焊。焊接环节，温度至关重要。温度过高，焊缝则发灰；温度合适，焊缝则发亮。就手工钨极氩弧焊而言，银白色焊缝为最佳，但能达到金色和绿色焊缝已经非常不易。

“由于火车车体常用碳钢，很难达到银白色”，但甘俊林通过多年焊接练习，金色和绿色焊缝已成为焊接常态，时不时出现的银白色焊缝更让他十分欣喜。逐渐成熟的技艺背后，是不断付出的艰辛。早年焊接时臂力不够，他就用自制沙袋绑在手臂上练习，增加焊枪稳定性。为分析焊接缺陷，他用手机拍摄焊接焊缝，回家仔细研究焊接纹路。在别人下班后，他还常在车间现场多待上两个小时，研究焊接技艺……

“焊接成功，则为高效组装奠定基础。”甘俊林向青年技工们说，焊缝的颜色反映的是焊缝稳定性，关系构件刚性固定程度，是构件质量的保证。而等到采用工装等组装方式组装完成，一个新构件就将迎来检验环节。

拿着塞尺，检验钢构件的精准度，便是甘俊林进行装配矫正的开始。用钣尺测量平面度，用线锤测量垂直度，用卷尺测量距离，再用眼睛一一仔细查看焊缝和焊接质量，当焊接火花在焊缝处重新闪耀，装配矫正工作也即将完成。

2018年夏天，在湖南株洲闷热潮湿的空气里，历经近3小时的角逐，甘俊林摘获“嘉克杯”国际焊接大赛钨极氩弧焊成人组比赛一等奖，成为他在焊接领域的高光时刻。多年以来，他还潜心钻研冷作钣金技艺，相继创新和改进铁路货车制造工艺100余项，解决关键技术难题50项。

提起甘俊林，中车眉山车辆有限公司首席技师张志发这样形容：勤快，踏实。而今，甘俊林也已培训青年技工4000余人次，他带领的团队先后十几人获评高级工。

《 人民日报 》（ 2022年02月21日 06 版）

(责编：胡永秋、袁勃)