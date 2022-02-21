钻研医理 造福患者（编辑手记）
2022年02月21日06:30 | 来源：人民网－人民日报
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从事中医药研究逾六十载，用精湛的医术造福众多患者；深耕中医治则治法几十年，探索了实验、理论与临床相结合的研究路径；退休后也不曾懈怠，依旧忙碌在中医科普第一线……几十年来，周超凡全身心投入中医药事业之中，取得了丰硕的成绩，并乐于将自己的所知所学分享给更多人。支撑他不断前行的动力，是对中医药事业的无限热爱。
“老牛亦解韶光贵，不待扬鞭自奋蹄。”如今，耄耋之年的周超凡用这句话勉励着自己，也用实际行动不断践行。科研、医疗、讲座……周超凡的日程规划得井井有条、安排得满满当当，对于自己认准的事业，他仍在矢志不渝地坚持着，这值得我们学习。
《 人民日报 》（ 2022年02月21日 06 版）
(责编：胡永秋、袁勃)
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