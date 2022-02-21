本报北京2月20日电 （记者齐志明）日前，中华全国供销合作总社发布《全国供销合作社“十四五”公共型农产品冷链物流发展专项规划》（以下简称《规划》）。

这是落实国家《“十四五”冷链物流发展规划》中供销合作社任务分工的具体举措。《规划》提出，“十四五”期间，全国供销合作社系统将基本构建起骨干网、省域网、区域网与信息平台相互交织、互为支撑、融合发展的供销合作社公共型农产品冷链物流服务网络，到2025年，全系统冷链物流基础设施更加完善、服务能力显著增强、行业影响力明显提升，在国家冷链物流发展中发挥积极作用。

《规划》提出，“十四五”期间，全国供销合作社系统将充分发挥组织体系和经营服务网络优势，构建以骨干网、省域网、区域网与信息平台（简称“三网一平台”）为主架构的供销合作社公共型农产品冷链物流服务网络。在农产品主产区，结合新型城镇化建设，依托系统县域城乡融合综合服务平台，建设600个县域产地农产品冷链物流中心，每个中心带动多个田头保鲜仓，形成县乡村三级冷链物流服务网络；在农产品重要集散地区，围绕节点城市和供销合作社系统年交易额亿元以上农产品批发市场布局，建设100个农产品冷链物流枢纽基地；在销地，依据消费特点和需求，依托系统连锁超市、农产品市场和电商平台等流通企业，建设200个以中央厨房、生鲜电商等业务为重点的城市销地农产品冷链物流中心。

《 人民日报 》（ 2022年02月21日 06 版）

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