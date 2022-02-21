本报福州2月20日电 （记者刘晓宇）近日，《福建省传统工艺美术保护和发展办法》（以下简称《办法》）出台，将进一步加大对福建省传统工艺美术的保护传承、促进发展和监督管理力度。《办法》将于2022年3月1日起施行。

据介绍，《办法》对福建省工艺美术大师、传统工艺美术品种和技艺、工艺美术珍品、工艺美术名人的评审认定作了较大改革：一是体现“下得去”，将相关评审认定工作全部下放，由福建省传统工艺美术主管部门确定的相关评审认定机构承担评审认定工作；二是确保“接得住”，规范了评审认定机构评审认定的制度和细则；三是实现“管得好”，要求传统工艺美术主管部门应当对评审认定机构的评审认定工作进行指导、监督和检查，规定评审认定机构应当建立评审认定监督机制。

针对目前部分行业面临的专业人才断层、技艺传承断代等问题，《办法》明确县级以上人民政府有关部门应采取措施保护福建省传统工艺美术品种和技艺；明确对工艺美术大师开展创作给予支持，并对保护基地、展馆和工作室建设、带徒授艺、补助津贴、知识产权保护、珍稀矿产资源以及天然原材料的规划保护等作了规定。

据统计，2021年福建省工艺美术规模以上工业企业749家，实现主营业务收入1728.68亿元；累计获评中国工艺美术大师49人，省级工艺美术大师526人。

《 人民日报 》（ 2022年02月21日 06 版）

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