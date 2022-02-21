本报记者 窦瀚洋

竹海翻浪，茶园飘香。在浙江省湖州市安吉县，朱仁元家的农场最近挺热闹，他欣喜地介绍：“这里正在加紧建设研学基地。”

他告诉记者，从最初种植安吉白茶到茶叶深加工，再到如今打造茶旅融合发展，农场的发展前景越来越好。“眼瞧着项目就要顺利竣工，预计营业后农场年收入能突破1200万元，还可为村里带来40多个就业岗位。”朱仁元说。

“前年，我从鲁家村股份经济合作社出让的集体经营性建设用地中成功竞拍到这块地，让农场发展休闲农业、农产品营销服务等有了合理合法的建设用地。”朱仁元表示。

朱仁元经营的盈元农场位于当地的“田园鲁家”田园综合体内。据“田园鲁家”负责人江浩介绍，项目于2017年7月开始建设，是全国首批国家级田园综合体试点项目之一。“我们以鲁家村为龙头，联动周边3个村，规划面积55.78平方公里，总投资6.7亿元，将原本散落的小山村串联起来打造田园综合体，实现村域大发展，助力乡村振兴。”江浩说。

据介绍，目前田园综合体的基础设施建设已基本完成，区域内的18个家庭农场用观光小火车串联，总长20千米的绿色环线廊道“田园鲁家·两山绿道”也落成了，进一步实现了各村联动互助、功能互补。

“目前，‘一院一环三区’的功能布局也已初步完成。”江浩补充道，“其中，‘两山学院’作为绿色发展理念研学传播平台发挥着重要作用，每年培训达8万人次，实现收入300万元。”为了实现一、二、三产融合发展，绿色生态农业示范区、创意农业休闲度假区、生态农林乡居体验区等均已布局，将推动形成新型发展模式。

入驻创意农业休闲度假区不久的杭州美通集团正在马不停蹄开展土壤测试工作。项目负责人卓建新说，当初入驻田园综合体，正是相中了这里的产业配套。“我们是香薰和蜡烛生产商，这里恰好有百合农场，种植了20万株百合花，不仅方便公司采购原材料，未来还可以增设游客体验环节发展休闲游，发展前景看好。”

从鲁家村走出去的大学生朱启成也回乡创业了，他在老家办起“稻弯弯民宿”，主打割稻特色体验。“依托田园综合体，民宿年收入能超过30万元。”

这几年，越来越多的投资商落户“田园鲁家”田园综合体，还吸引了像朱启成这样的百余名年轻“农创客”。据统计，如今“田园鲁家”田园综合体内，一、二、三产业占比为70∶5∶25，1000多名村民在家门口实现了就业。

《 人民日报 》（ 2022年02月21日 15 版）

(责编：胡永秋、袁勃)