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宁湘两省区深化区域经济合作

宁夏至湖南特高压工程加快建设

2022年02月21日06:30 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报银川2月20日电  （记者刘峰）湖南宁夏区域经济合作座谈会今天在宁夏银川市举行。会上，两省区商定将加快建设宁夏至湖南特高压直流输电工程，并以此为契机加强能源和制造业等领域深度合作。

　　据介绍，宁夏至湖南特高压直流输电工程为“十四五”期间开工建设的9条跨省跨区输电通道重点工程之一，建成后可带动宁夏1300万千瓦的新能源开发。

　　工程的建设，将带动宁夏新能源上下游制造产业、新能源发电、电网配套设施投入1000亿元，还将带动湖南一批优势企业落地宁夏，逐步形成规模较大、上下游配套完整的新能源装备产业链。

　　“我们将以宁夏至湖南特高压直流输电工程为抓手，充分发挥宁夏丰富的沙漠资源和独特的气候资源优势，高标准建设大型光伏基地，通过大力发展新能源、新材料及相关配套产业，带动宁夏经济结构优化、产业转型升级、新旧动能转换，推动宁夏产业链、供应链与湖南省全方位对接、深层次融合，共同建设清洁能源产业集群。”宁夏回族自治区相关负责人表示。


　　《 人民日报 》（ 2022年02月21日 15 版）
(责编：胡永秋、袁勃)

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