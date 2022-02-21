江西30条政策为市场主体减负
2022年02月21日06:30 | 来源：人民网－人民日报
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本报南昌2月20日电 （记者王丹）江西日前出台了《关于降本增效促进市场主体发展若干政策措施》，从减税降费、融资优惠、降低要素成本、物流降本、激发消费、降低制度性交易成本等六方面提出30条政策措施，力争2022年为市场主体减负2000亿元，给予企业“真金白银”的帮扶。
措施提出要加大对实体经济融资支持力度，力争全年新增贷款5500亿元以上，统筹构建全省一体化地方征信平台体系，力争服务中小企业贷款1000亿元；对承租国有房屋的服务业小微企业和个体工商户减免上半年2个月租金，老租户实行“免申即享”新模式，预计今年可减免租金7亿元，惠及小微企业和个体工商户6万户；新增15项物流运价优惠政策，派发省级消费券2000万元。
《 人民日报 》（ 2022年02月21日 15 版）
(责编：胡永秋、袁勃)
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