上海浦东市场主体退出新规成效明显
2022年02月21日06:30 | 来源：人民网－人民日报
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本报上海2月20日电 （记者谢卫群）《上海市浦东新区市场主体退出若干规定》施行以来取得明显成效。改革从优化注销流程方面着手，通过税务、人社等部门更深层次的配合协同，为企业开辟注销“绿色通道”，帮助企业高效、便捷退出市场。
此轮改革前，简易注销登记公告时限为20日，改革后缩减至10日，实现了流程“优化”。对于创业者而言，只要未发生债权债务或已将债权债务清偿完结，符合相关条件的，都能通过简易注销快速退出市场。据统计，截至2月14日，已有740户企业通过简易注销快速退出市场。
《 人民日报 》（ 2022年02月21日 15 版）
(责编：胡永秋、袁勃)
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