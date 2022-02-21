本报上海2月20日电 （记者谢卫群）《上海市浦东新区市场主体退出若干规定》施行以来取得明显成效。改革从优化注销流程方面着手，通过税务、人社等部门更深层次的配合协同，为企业开辟注销“绿色通道”，帮助企业高效、便捷退出市场。

此轮改革前，简易注销登记公告时限为20日，改革后缩减至10日，实现了流程“优化”。对于创业者而言，只要未发生债权债务或已将债权债务清偿完结，符合相关条件的，都能通过简易注销快速退出市场。据统计，截至2月14日，已有740户企业通过简易注销快速退出市场。

《 人民日报 》（ 2022年02月21日 15 版）

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