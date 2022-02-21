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南京南部新城推动再生能源集中供能

2022年02月21日06:30 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报南京2月20日电  （王伟健、张传兵）江苏南京市南部新城近日签约可再生能源集中供能项目，引进节能服务企业远大能源利用管理有限公司，采用污水厂再生水，对核心区240.68万平方米的公建项目进行集中式供冷供热。项目总投资近8亿元，较常规供能方式每年节约1.2万吨标准煤，减排二氧化碳2.9万吨。再生水还可用作城市河道补水、绿化浇灌及道路冲洗，年节水2200万吨，是碳中和及资源循环利用的典型项目。

　　据南京市南部新城管委会介绍，新城承担了省市大量绿建新技术试点和零碳示范，是江苏省绿色建筑和生态城区的集成示范，将率先打造碳中和示范区和零碳未来城。


　　《 人民日报 》（ 2022年02月21日 15 版）
(责编：胡永秋、袁勃)

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