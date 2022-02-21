人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

湖北宜昌百里荒村——

冰雪旅游旺  “冬闲”变“冬忙”

本报记者  强郁文
2022年02月21日06:30 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　助滑，起跳，稳稳落地……在湖北省宜昌市夷陵区百里荒滑雪场，滑雪教练表演起冬奥会项目跳台滑雪，引得围观游客拍手叫好。

　　“今年太火爆了，一天的客人比以前一个星期还多！”百里荒村村民、山上人家农庄老板娘闫凤娥正麻利地收拾房间。最近，民宿生意红火，“都是来滑雪的游客，这个冬天预计能有五六十万元收入。”

　　百里荒村平均海拔1200米，草原面积较大，是三峡地区独有的高山草原风貌。曾经，旅游季节不平衡、冬季旅游产品稀缺是百里荒村长期面临的难题。

　　“一到冬天就冷清得很。村民除了拜年，都不大出门。”闫凤娥说。

　　2016年，百里荒村开始兴建户外高山滑雪场，推动冰雪运动、冰雪旅游和冰雪文化融合发展。随着运动设施和娱乐项目丰富完善，游客逐年递增，一年四季客流不断。村里开办起60多家民宿、农家乐，腊肉和干菜成了“香饽饽”。

　　冬奥风吹热冰雪游，百里荒村迎来发展新机遇。百里荒滑雪场负责人介绍，今年春节期间，来百里荒村滑雪的人数同比增长60%，单日游客到访量连续接近雪场承载峰值。村里不少农民成为滑雪场员工，有的村民发展起畜牧养殖，将牛羊卖给景区餐厅，不仅解决了就业问题，还能在家门口实现致富。

　　2月8日，百里荒旅游度假区项目开工建设，将新建酒店、康养中心、温泉服务中心，配套建设停车场、牛羊养殖加工厂等。

　　“邻居们早就不闲在家里了，和我一样，忙着呐！”闫凤娥笑着说。


　　《 人民日报 》（ 2022年02月21日 15 版）
(责编：胡永秋、袁勃)

分享让更多人看到

推荐阅读
珠江流域完成“压咸补淡”应急补水调度 保障沿线城乡居民供水安全
　　人民网北京2月20日电 （王仁宏）据水利部消息，截至2月19日，珠江流域“压咸补淡”应急补水圆满完成，有效压制了天文大潮带来的强咸潮影响，确保了对港对澳优质、足量原水供应，广州、东莞、珠海等地供水安全有效保障。 据悉，去冬以来珠江流域西江、东江来水持续偏少。…
低温积雪致路面结冰 交通运输部门全力保通保畅
　　人民网北京2月20日电 （记者王连香）记者从国务院联防联控机制春运工作专班了解到，2月19日（春运第34天），全国预计发送旅客3248万人次，其中铁路880万人次，公路2200万人次，水路45万人次，民航123万人次。全国高速公路预计流量2904.95万辆。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部