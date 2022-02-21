湖北宜昌百里荒村——
冰雪旅游旺 “冬闲”变“冬忙”
2022年02月21日06:30 | 来源：人民网－人民日报
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助滑，起跳，稳稳落地……在湖北省宜昌市夷陵区百里荒滑雪场，滑雪教练表演起冬奥会项目跳台滑雪，引得围观游客拍手叫好。
“今年太火爆了，一天的客人比以前一个星期还多！”百里荒村村民、山上人家农庄老板娘闫凤娥正麻利地收拾房间。最近，民宿生意红火，“都是来滑雪的游客，这个冬天预计能有五六十万元收入。”
百里荒村平均海拔1200米，草原面积较大，是三峡地区独有的高山草原风貌。曾经，旅游季节不平衡、冬季旅游产品稀缺是百里荒村长期面临的难题。
“一到冬天就冷清得很。村民除了拜年，都不大出门。”闫凤娥说。
2016年，百里荒村开始兴建户外高山滑雪场，推动冰雪运动、冰雪旅游和冰雪文化融合发展。随着运动设施和娱乐项目丰富完善，游客逐年递增，一年四季客流不断。村里开办起60多家民宿、农家乐，腊肉和干菜成了“香饽饽”。
冬奥风吹热冰雪游，百里荒村迎来发展新机遇。百里荒滑雪场负责人介绍，今年春节期间，来百里荒村滑雪的人数同比增长60%，单日游客到访量连续接近雪场承载峰值。村里不少农民成为滑雪场员工，有的村民发展起畜牧养殖，将牛羊卖给景区餐厅，不仅解决了就业问题，还能在家门口实现致富。
2月8日，百里荒旅游度假区项目开工建设，将新建酒店、康养中心、温泉服务中心，配套建设停车场、牛羊养殖加工厂等。
“邻居们早就不闲在家里了，和我一样，忙着呐！”闫凤娥笑着说。
《 人民日报 》（ 2022年02月21日 15 版）
(责编：胡永秋、袁勃)
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