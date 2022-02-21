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用创新勘探科学“富矿”（创新谈）

吴月辉
2022年02月21日06:31 | 来源：人民网－人民日报
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　　葆有好奇之心，才能有所发现，有所创造，有所成就

　　

　　习近平总书记在科学家座谈会上的讲话指出：“科技创新特别是原始创新要有创造性思辨的能力、严格求证的方法，不迷信学术权威，不盲从既有学说，敢于大胆质疑，认真实证，不断试验。”

　　近日，中国科学院地质与地球物理研究所青藏高原科考研究团队，在喜马拉雅琼嘉岗地区发现了超大型锂矿。该锂矿被认为“有望成为继南疆白龙山、川西甲基卡之后的我国第三大锂矿”。

　　传统理论认为，喜马拉雅大面积淡色花岗岩的成因为沉积岩重熔、原地侵位，因此40多年来从未被作为找矿目标。而地质地球所吴福元院士团队经过10多年的考察研究，创立了淡色花岗岩高分异成因理论，认为该区域淡色花岗岩具有良好的稀有金属成矿潜力。基于这一新理论，科考团队最终发现超大锂矿。这一重要科学发现过程，再一次证明不迷信学术权威，不盲从既有学说，敢于大胆质疑，对于科技创新特别是原始创新的重要性。

　　意大利科学家伽利略敢于挑战权威，大胆地对亚里士多德学说提出疑问，经过反复试验求证，最终揭开了自由落体运动的秘密；我国地质学家李四光不盲从学说，对“中国不存在第四纪冰川”这一学界定论提出相反看法，不断考察研究后，他不仅证实了自己的论断，也改写了中国地质学历史……对学术定论的质疑精神其实是一种创新思维。这种质疑不是简单地怀疑一切，而是在对科学规律系统、完整把握的基础上，不盲从、不迷信，勇于打破思维定式，从而建构新的思维模式、逻辑体系，实现新的突破。

　　实际上，提出问题正是创新的起点，也是创新的动力源。正如爱因斯坦所说：“提出一个问题往往比解决一个问题更重要，解决一个问题也许仅是一个数学或实验的技能而已，而提出新的问题、新的可能性，从新的角度去看旧的问题，却需要创造性的想象力，并标志着科学真正的进步。”当前，我国正加快建设科技强国，实现高水平科技自立自强，原始创新被摆在前所未有的重要位置。大力提升原始创新能力，在鼓励探索的同时，还要以问题为导向，解放思想，因地制宜，探索和创造出不同于原有思路的新方法、新思路。

　　葆有好奇之心，才能有所发现，有所创造，有所成就。在挺进科研“无人区”的道路上，广大科技工作者敢于探寻科学新路径，找寻新思路，获取新知识，将会找到更多的科学“富矿”。


　　《 人民日报 》（ 2022年02月21日 17 版）
(责编：胡永秋、袁勃)

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