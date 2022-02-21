刘 明 赵永新

白癜风是一种很常见的自身免疫性皮肤病，症状是皮肤出现逐渐扩大并不可逆的白斑，全世界有0.5%到2%的人患有这类疾病。2011年3月17日，国际皮肤病公益组织向联合国提交申请，将6月25日确定为“6·25世界白癜风日”。

白癜风虽然不痛不痒、不会危及生命，但“痛苦指数”很高，因为症状对外貌的直接影响，对患者的成长、社交、就业、婚恋等方面会造成很大的心理压力和负面影响。它容易复发、不易根治，目前还没有有效的治疗手段或药物。白癜风不存在年龄、性别和种族倾向性，发病原因复杂，既有遗传倾向性又有后天环境诱发因素，这导致要研究这种疾病的机制难度很高。

作为一种后天获得性疾病，目前科学界认为白癜风是由人体内的一类细胞毒性T淋巴细胞攻击皮肤内的黑色素细胞导致，从而出现皮肤白斑。但是这种白斑经常不是随机出现，近80%的患者发病部位在身体两侧呈对称分布。

为什么会有这种现象发生，其背后隐藏着什么样的秘密？自2015年8月起，北京生命科学研究所陈婷实验室开始向这一难题发起挑战。在北京医院常建民教授等多位所内外同行的支持下，陈婷实验室进行了长达6年的持续攻关。

研究人员通过单细胞转录组测序、自建的白癜风小鼠模型等遗传学手段，获得了系列重要发现，解释了对称部位同时发病的原因。

今年1月，相关论文在世界三大顶级科学期刊——《细胞》《自然》《科学》（英文简称“CNS”）中的《自然》上正式发表，陈婷和常建民是共同通讯作者，共同第一作者为徐子健、陈道明。这是白癜风研究领域第一篇发表在“CNS”上的论文，发表后，国内外同行给予高度评价，认为这一研究打开了深入研究白癜风发病机制和治疗手段的大门。由于成纤维细胞几乎存在于人体的所有器官中，因此，这一研究也为其他器官自身免疫病的研究提供了重要借鉴。

陈婷介绍，在揭示白癜风分布特征的调控机制基础上，实验室将进一步研究白癜风的发病机制和治疗手段。“接下来的研究难度并不比上一个小，但是难才有意思。”她笑着说。

《 人民日报 》（ 2022年02月21日 17 版）

(责编：胡永秋、袁勃)