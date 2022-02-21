原标题：助企“开门稳”“开门红” 政策红包密集派发

虎年春节过后，不少企业紧锣密鼓投入繁忙的生产中，铆足“虎劲”加油干。与此同时，针对广大中小企业面临的成本高企、订单不足等“急愁难盼”问题，政策红包密集派发。有关部门在财税、金融等方面出台更大力度的纾困减负举措，不少地方也早谋划、早布局，拿出更具针对性、精细化的政策，助企“开门稳”“开门红”。其中，进一步减税降费、加大制造业企业奖励力度、加大“专精特新”培育力度、推动大中小企业融通发展等成重点。

“尽管有疫情影响，但是京沪港深各个分公司均正常开工，开工率100%，年后两周新入职员工数是去年平均数的3.3倍，日本、新加坡等境外分公司开工状况也呈现上扬趋势。”思谋集团北京中心主任王树林告诉《经济参考报》记者，目前该公司智能装备、工业互联网系统解决方案等核心产品一季度销售任务均提前完成，预计今年营业收入有望达到去年的3倍。

作为高新技术企业，北京聚通达科技股份有限公司也正开足马力加油干，力争实现一季度“开门红”。该公司高级市场总监程文对《经济参考报》记者表示，今年公司正稳步扩展数智化解决方案相关业务。开年以来，引入大量高精尖人才，开拓多个新业务板块。目前公司整体运营前景可观，并计划在2022年启动上市计划。

记者采访获悉，新年复工以来，不少企业投入紧张繁忙的生产中，铆劲冲刺“开门红”，奋力实现“全年红”。

不过，由于我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，广大市场主体尤其是中小企业发展还面临不少难题。

青岛市民营经济发展局副局长张琳在接受《经济参考报》记者采访时表示，1月20日至2月8日，全市累计1575家企业参与了青岛市民营经济（中小企业）发展工作领导小组办公室开展的惠企政策问卷调查。结果显示：近60%的企业认为2022年机遇与挑战并存，34%的企业预期乐观，6%的企业预期不乐观。其中，46%的企业表示“成本上升，有订单无利润”；反映国内订单下滑的企业占比22%。此外，还存在资金紧张、税费负担依然较重等问题。部分中小企业受制于用工、环保、用能用电等因素，无法扩产。

“目前，受复杂多变的外部环境影响，中小企业在原材料价格高企、订单不足、用工难用工贵、融资难回款慢、物流成本高等方面，确实存在着比较突出的问题。”工信部中小企业发展促进中心副主任周平军在接受《经济参考报》记者采访时表示。

如何助力广大市场主体尤其是中小企业应困局、开新局？

日前召开的国务院常务会议释放了一系列加力纾困惠企的信号，包括延长制造业中小微企业缓税政策，提供激励资金支持增加普惠小微贷款，做好大宗商品保供稳价工作，缓解下游企业成本上升压力等。

相关部门也密集施策。财政部表示，实施新的减税降费政策，加大对中小企业纾困帮扶力度，实施普惠金融发展示范区奖补政策，进一步加大对国家级专精特新“小巨人”企业的支持力度，鼓励地方安排中小企业纾困资金等。人社部表示，将会同相关部门，抓好降费率政策“直兑直达”，抓好稳岗返还“免申即享”，抓好缓缴社保费“靶向发力”。工信部提出，健全优质企业梯度培育体系、推动大中小企业融通发展等。

与此同时，地方助企“开门稳”“开门红”政策也批量出炉。

河北保定印发做好“助企开门红”有关工作通知，在制造业企业、限上贸易企业、建筑企业、邮政快递企业等方面加大奖励力度；安徽合肥发布“稳企增效9条”，加大企业融资、援企稳岗和科技型企业培育等支持力度，鼓励制造业企业增产增收、制造业企业扩大投入、零售餐饮企业促销增收等；浙江杭州推出助企“开门红”10项政策，涉及稳岗补贴、融资补贴等……

值得一提的是，加大“专精特新”培育力度、推动大中小企业融通发展，成为关键发力点之一。

2月17日，青岛市启动“我与企业共成长”系列活动，并举办了首场“专精特新”企业“卡位入链”对接交流会。现场30多家以“专精特新”为代表的中小企业与链主企业进行产品和技术对接交流。

中特科技工业（青岛）有限公司对接了可逆风机和高效外转子贯流风机两项技术解决方案，得到链主企业和技术专家的认可。公司董事长兼总经理李学强告诉《经济参考报》记者：“对接会给企业在资源对接上提供了更多机会，同时有利于加强上下游的产业链整合，推动产业集群快速发展。目前公司2022年的订单已排到了5月份。”

同样受益的还有青岛至亚美莱新型材料股份有限公司。“‘卡位入链’让我们与知名企业如青岛海尔、中车青岛四方机车实现了供需对接，并找到了新的市场增长点，坚定了我们在商用和民用领域深耕的信心。”该公司总经理丁肇聚对《经济参考报》记者表示，今年将投入1000多万元新增一条全新的铸造级贴膜生产线，努力实现行业领先的技术水平。

“‘专精特新’企业‘卡位入链’对接交流会，就是为了充分发挥龙头作用，助力中小企业产业链固链、补链、强链。”张琳表示，2022年将举办10场“卡位入链”对接交流活动，推动“专精特新”企业更好融入大企业产业链，打造“参天大树”与“灌木丛”共生的良好产业生态。

“中小企业好，中国经济才会好。”周平军表示，开年以来，多地陆续发布一系列有针对性的助企政策。各地早谋划、早布局、早实施，对当地中小企业健康发展有着积极的推动作用。2022年稳企业的重点在于，出台综合性和更为精细化的惠企政策，健全“专精特新”企业梯度培育体系，加大对中小企业信贷支持力度，完善中小企业社会化服务体系建设等。

展望2022年，周平军认为，我国中小企业有很强的韧性和活力，随着各项助企纾困政策的落地、各地推动中小企业“专精特新”创新发展力度的持续增强、各级中小企业服务机构服务能力的提升、中小企业发展环境的不断优化改善，广大中小企业将实现持续平稳健康发展，为保增长、保就业、保民生、保稳定作出更大贡献。 （记者 班娟娟）

(责编：赵竹青、陈键)