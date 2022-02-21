原标题：开足马力 自贸区竞相开列新年任务清单

《经济参考报》记者获悉，近期，浙江、河南、山东、广西、安徽等多个自贸试验区接连部署，开列2022年的目标任务清单，并以挂图作战、对表攻坚方式推进政策落地。其中，加强重点项目优势产业政策供给，培育特色主导产业成为重要发力点。

分析指出，围绕重点领域、关键环节、基础性制度开展深层次改革，加强制度对产业的支撑，是当前中央及各地推动自贸试验区发展的共同特点。未来，自贸试验区将承担起更多高水平国际规则对接任务，继续担当先行先试的“排头兵”，为地方经济发展注入新动能。

多地接连部署

新年建设火热开启

新型国际贸易中心建设取得政策突破，宁波北仑获批开展跨境贸易投资高水平开放试点；浙江生物医药板列入证监会区域性股权市场浙江创新试点一个多月来，109家企业完成挂牌，51家次生物医药企业完成融资92亿元；舟山片区中圣LNG冷能综合利用项目、金塘新材料园区项目等一批重大产业项目相继签约、开工，累计投资超1258亿元……开年以来，浙江自贸试验区建设取得“开门红”。

《经济参考报》记者注意到，连日来，多地密集部署，开列2022年自贸试验区建设的新目标、新任务，推动新举措出台。

2月18日，《中国（上海）自由贸易试验区临港新片区条例》经上海市人大常委会会议表决通过，将于3月1日起施行。作为临港新片区第一部综合性地方性法规，该条例将进一步完善特殊经济功能区建设的“四梁八柱”。

2月17日，浙江省政府召开新闻发布会，将2022年确定为浙江自贸试验区2.0版建设深化之年，提出聚焦油品等大宗商品、跨境电商等重点领域，开展制度创新。此前，杭州片区已经制定2022年建设“三张清单”，即《任务清单》《举措清单》《责任清单》，提出以清单式、项目化推进自贸试验区高质量发展。

2月9日，河南组织自贸试验区调研和座谈会提出，深入实施制度型开放战略，高水平建设自贸试验区2.0版，大胆闯、大胆试、自主改，全力打造创新、开放、人才、发展高地。

另外，山东、广西、安徽等地也纷纷对2022年自贸试验区发展做出系统安排，提出包括建立健全“信息发布、评估推广、项目推进”等机制，推进贸易、投资、国际开放、金融、法治服务等方面集成创新，深化区域合作，建设联动创新区等具体举措，并以挂图作战、对表攻坚方式推进政策落地。

商务部研究院副研究员杜国臣对《经济参考报》记者表示，在“大胆试，大胆闯，自主改”原则下，立足于高水平开放，各自贸试验区在年初的任务部署中加大了统筹力度，围绕新技术、新业态、新模式进行系统谋划，着力破解制度性障碍，将为各地开放发展提供新动能。

加强制度攻坚

优势产业发展获力挺

在各地部署中，培育特色主导产业成为重要发力点。

例如，浙江自贸试验区舟山片区提出，围绕深化油气领域加大改革力度，探索引进油气交易中心国际战略投资者，开展船用LNG加注业务，全力攻克一批高“含金量”支持政策。

河南自贸试验区将招商引资和招才引智作为重要突破口，大力引育“链主”企业和“专精特新”企业，做大做强外贸外资主体和主导产业。

广西自贸试验区则将加快打造跨境产业链集群作为建设重点。广西自贸办负责人表示，将逐一对照每个链条对应的重点企业、目标企业，打通产业发展瓶颈，推进自贸试验区智能终端、新能源汽车、化工新材料、东盟特色农产品加工等产业加快集聚、开放发展，加快打造中国—东盟跨境产业链集群。

部委层面，商务部自贸区港司司长唐文弘日前表示，接下来，将推动自贸试验区立足当地实际情况开展全产业链集成创新，吸引产业链、全球生产要素资源，培育特色主导产业，打造更多世界领先的产业集群。

杜国臣表示，围绕重点领域、关键环节、基础性制度开展深层次改革试点，强调制度创新的集成性、系统性，强调制度创新与产业发展的结合，成为当前中央及各地推动自贸试验区发展政策的共同特点，也是自贸试验区进入“深层次”发展阶段的自然折射。

商务部研究院研究员聂平香对《经济参考报》记者表示，在多年改革开放创新基础上，“十四五”时期，自贸试验区发展越来越聚焦地方特色、优势或有潜力的领域和行业，围绕重点行业上下游发展存在的短板和障碍，加大改革开放和创新力度，推动打造产业集聚发展优势。这也将有效带动地方经济高质量甚至跨越式发展。

继续担当“排头兵”

为更高水平开放探路

随着《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）今年1月1日生效，加入《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）和《数字经济伙伴关系协定》（DEPA）加速推进，以及更多高水平自贸协定的商签，自贸试验区将担负起更多先行先试的任务。

商务部综合司司长郭婷婷表示，接下来，将推动在有条件的自贸试验区、自由贸易港试点对接国际高标准经贸规则，推进高水平制度型开放。推动出台自贸试验区跨境服务贸易负面清单。

海关总署署长倪岳峰在2022年全国海关工作会议上提出，将积极促进对外开放平台建设，推进自贸试验区海关监管制度集成创新和复制推广，在部分自贸试验区先行先试CPTPP部分规则。

对于具体安排，海关总署自贸区和特殊区域发展司司长陈振冲近日在回答《经济参考报》记者提问时表示，海关正在结合实际，强化监管优化服务，对标国际高水平经贸规则，指导各自贸试验区海关加快探索形成更高水平的海关监管制度体系，提升贸易便利化水平。

聂平香认为，自贸试验区是各地最高水平的开放平台，天然承担了探索更高水平开放的任务。因此，在率先落实RCEP相关开放举措以及对标CPTPP和DEPA等高标准规则时，自贸试验区责无旁贷。

杜国臣进一步分析，当前经济全球化呈现一系列新特点，新一代贸易和投资规则正在快速形成。我国积极推动RCEP签署实施，提交加入CPTPP和DEPA等自贸协定的申请，是推动更高水平开放的具体行动。这就要求自贸试验区更好发挥“试验田”“排头兵”作用，加大压力测试，在投资、贸易、金融等领域加大规则探索力度，为更高水平开放探路。（记者 王文博 吴帅帅 黄浩铭）

(责编：赵竹青、陈键)