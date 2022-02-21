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我国96种科技期刊学科排名进入国际前25%

2022年02月21日08:58 | 来源：科技日报
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原标题：我国96种科技期刊学科排名进入国际前25%

　　17日，记者从中国科协新闻发布会上获悉，自实施“中国科技期刊卓越行动计划”以来，我国跻身学科前列的科技期刊数量明显增加。目前，96种科技期刊学科排名进入国际前25%，25种学科排名进入前5%，20种期刊位列学科前三，7种期刊跻身学科第一，《细胞研究》等3种期刊影响因子超过20，进入全球百强。

　　除了跻身学科前列的期刊数量增加，我国科技期刊国际认可度也日益提高。据悉，引用我国科技期刊论文的海外机构从864个增至9608个，引用来源地由42个国家和地区增长至124个。此外，我国科技期刊服务国家创新关键领域能力显著增强。2019年以来共创办90种高起点新刊，覆盖人工智能、量子科学、生物医学、先进制造、能源环境、新型材料等新兴交叉热点领域。

　　此次发布会发布了“2021年度中国卓越科技期刊十大最美封面”。中国科协相关负责人表示，入选封面既有科学性又有艺术性，不少封面设计使用了中国传统文化元素，集中展示了科研的精准、趣味和美感，增强科技界和期刊出版界对办好我国一流期刊的信心。（记者代小佩）

(责编：赵竹青、陈键)

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