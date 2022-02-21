原标题：科学训练支撑冬奥健儿创佳绩

179.45分，这是金博洋在本届北京冬奥会花样滑冰男子单人滑比赛中获得的分数，也是金博洋个人本赛季的最高分。虽然最终未能将奖牌收入囊中，但对于刚刚从低谷中走出的金博洋来说，能够在本届冬奥会取得这一成绩已是十分不易。

近十年的训练比赛生涯，让24岁的他伤病缠身。由于花样滑冰的项目特点所致，金博洋长久以来一直存在髋关节紧张的状况，容易出现下腰部不适甚至疼痛的问题。而他能够顺利出现在本届冬奥会，并发挥出最佳状态，则要得益于国家重点研发计划“科技冬奥”重点专项“冬季项目的体能训练与训练监控关键技术”项目为像金博洋这样的老运动员在科学训练方面提供的有力科技支撑。

该项目负责人、国家体育总局体育科学研究所副所长赵杰修向记者介绍，以金博洋为例，针对其个人身体及参赛项目特点，该专项在保障其体能训练的过程中，将重点集中于提高其髋关节灵活性，采取了如反射神经肌肉训练等方法，提升其核心力量，增强腰椎稳定性，有效降低了金博洋下腰部不适症状的出现频率，显著提升了他的运动表现，进而帮助其在奥运赛场上发挥出了最佳状态。

“没有疲劳的训练是无效的训练，没有恢复的训练是危险的训练。”赵杰修表示，运动员良好状态的保持不仅要依靠训练，训练及比赛后的恢复对运动员增强体能、避免伤病同样至关重要。“运动员长时间大负荷训练必然带来疲劳的积累，而疲劳的过度堆积是影响训练效果和伤病发生的主要原因之一。”

为了帮助运动员在训练及比赛后消除运动疲劳，更好地恢复身体状态，该专项研发了有针对性的科学训练辅助设备，广泛应用于花样滑冰、钢架雪车、短道速滑等各项目，取得了良好的训练及比赛效果。

赵杰修向记者举例，在中国队创造历史首次夺得奥运奖牌的钢架雪车项目中，便应用了该专项研发的运动员无创机能监控系统、全身补氧系统等辅助训练设施。据赵杰修介绍，运动员无创机能监控系统是一种基于物联网技术建立的自助式运动员心率、血压、血氧饱和度和睡眠的监控系统。其能够快速监测运动员的机能状态，合理调整训练强度，防止过度疲劳及运动损伤的发生，可较好弥补传统有创性监控系统运动员难以接受和难以频繁开展的不足，具有简单、便捷、快速等优点，其深入应用显著提升了运动员的竞技水平。而由富氧设备、休息舱与监控系统组合而成的全身补氧系统则为运动员在训练及赛后恢复提供了科学保障。富氧设备采用膜分离技术，通过分离空气进行富氧。随后将富氧气体通入休息舱，运动员进入休息舱，沐浴在富氧环境下进行休息，同时舱内还设置有空气监测仪表，时刻监测舱内空气质量，并进行报警设置，帮助运动员从高强度的训练比赛中快速恢复。此外该系统还可实现模拟高原低氧环境的功能，可供运动员进行低氧训练或休息。

相比硬件设施提升，该专项所带来的训练理念的更新则将对我国冰雪运动发展产生更为深远的影响。“我们在体能训练方面引进了许多国际先进的训练思想、计划和方法，同时运用实验对这些训练和诊断方法进行研究，帮助我国教练员尽快接受，并在其基础上进行二次创新，形成符合我国运动员特点的科学化体能训练体系。”赵杰修表示，以速度滑冰为例，该专项构建了以速滑综合素质、爆发力力量素质、速度素质、速度耐力素质为核心的专项身体素质结构模型，创新性提出优先发展“速度力量耐力”的力量训练指导思想，并结合我国运动员和项目发展的特点，引入现代化训练理念和器材。而最终的比赛成绩也证明，该套训练方法成效显著。如代表中国速滑队出战的高亭宇便以打破奥运会纪录的成绩夺得了本届冬奥会速度滑冰男子500米项目的金牌。

赵杰修认为，随着先进训练理念的普遍应用，我国冰雪项目的训练科学化水平必将得到大幅度提升。

(责编：赵竹青、陈键)