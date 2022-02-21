原标题：这面智慧大屏，将冰壶赛道“立”起来

走进国家游泳中心“冰立方”，在科技感满满的比赛大厅中，映入眼帘的是4条高颜值的冰壶赛道，而东侧竖起的一面LED大屏幕令人眼前一亮。只见在170平方米的屏幕上，显示4条冰壶赛道大本营的实时画面，当运动员掷出冰壶，屏幕还会显示冰壶运动的轨迹曲线，达到虚实结合的智慧观赛效果。

通过“水冰转换”，国家游泳中心这个北京2008年奥运会游泳、跳水、花样游泳项目的比赛场地，目前成为“双奥场馆”。正值2022年北京冬奥会和冬残奥会举办期间,“冰立方”陆续举行冰壶及轮椅冰壶项目的比赛。

为了给观众带来更好的观赛感受，科技部“科技冬奥”重点专项对于“冰立方”设立的冬夏场景转换科研项目中，明确的一个关键子课题就是通过智慧大屏幕将冰壶赛道“立”起来。由此，国家游泳中心的业主单位北京国资公司特意将旗下数字认证公司相关技术负责人孟戈松调入国家游泳中心场馆运行团队，肩负起智慧大屏幕等多项技术攻关任务，并协同场馆基础设施等部门统筹科研项目，攻坚克难。

据了解，以往的国内外冰壶比赛，现场也会有屏幕显示比赛画面，但往往尺寸比较小，且只能显示一个大本营的固定画面，主要是方便裁判辅助判罚，“而我们的屏幕体量如此之大，且融入冰壶运动轨迹捕捉技术，这在国内以及国际均为首次。”2月17日，“冰立方”科技冬奥团队主管孟戈松在接受科技日报记者采访时表示。

孟戈松说：“4条冰壶赛道很漂亮，但它是平面的，我们将大屏设在看台一侧，就像把赛道‘立’了起来。”而“冰立方”的科技冬奥团队希望通过这项技术，提高运动员的参赛体验，也服务于现场的观众、媒体人员等，便于直观生动地观察各支队伍比赛时的技战术特点和实时赛况。

在科研攻关阶段，经常会看到在“冰立方”场内4条标有ABCD的冰壶赛道旁，孟戈松紧张忙碌着，密切监测智慧观赛系统运行及智慧大屏的展示情况。据介绍，这项技术需要和体育展示团队沟通协调，融入对方的展示架构和技术体系；同时，必须配合制冰除湿团队的进度，不断演练、纠偏、校正、调优，确保在比赛中完美应用。

去年“相约北京”测试赛中，现场大屏幕及智慧观赛技术首次亮相，十分引人注目，参赛运动员和现场观众在比赛中会不时通过大屏幕观看冰壶的轨迹，当时世界冰壶联合会主席、现场裁判团队均对该技术的应用点赞和给予高度评价。

当北京冬奥会冰壶比赛精彩呈现时，配合制冰修冰、转播、体育展示等团队的进度，孟戈松带领团队一直在监测现场大屏幕。其间，孟戈松不断与各个团队沟通协调，他的工作内容看似偏重科研，但与所有团队密不可分。

孟戈松表示，自己所参与的科研创新让“冰立方”拥有了科技之美，将各种技术应用其中后，又不显突兀，“各个团队默契配合，形成一个完美的闭环，各项工作运转起来非常流畅，我们将科技融入‘冰立方’的魂，其他领域也是如此，使其呈现出一种自然之美”。

(责编：赵竹青、陈键)