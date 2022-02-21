原标题：彭寿代表：为基础材料创新发展持续发声

“目前，我国基础材料产业仍存在原始创新不足、支撑保障能力较弱、可持续发展能力不强等突出问题……建议科技部将关键基础材料列入‘十四五’国家重点研发计划和国家科技重大专项，同时给予资金支持，取得更多从‘0’到‘1’的原始性创新突破，为我国制造业的高质量发展‘强根固本’。”

身为玻璃新材料专家，全国人大代表、中国工程院院士、中国建材集团总工程师彭寿多次为基础材料创新发展鼓与呼。让他欣慰的是，去年两会，他提出的《关于强化基础材料创新赋能“中国创造”的建议》被列为全国人大重点建议，由工信部、科技部联合督办。

作为连任两届的全国人大代表，彭寿9年来共向全国人大提交建议40条，每条建议都得到了中央和地方有关部门的采纳。不仅提出了有前瞻性、代表性的建议，也给出了具有可操作性的解决方案。

这些高质量、有分量的建议背后，是彭寿为人民代言、为行业发声的担当，他始终心系国家发展，深入一线基层调研，每年参加调研座谈会百余次，足迹遍布行业各领域，覆盖了生产研发一线，坚持将国家和行业最关注的问题、基层百姓最关心的热点带到全国两会。

“习近平总书记指出，关键核心技术是要不来、买不来、讨不来的。”彭寿说，总书记的话铭记在心，鼓舞一线科研人员树立创新责任和创新自信。

在彭寿为主的科研团队集结攻关下，围绕国家产业链、供应链安全稳定，自主研发生产出中国首片8.5代TFT浮法液晶玻璃基板，保障了国家战略性产业安全；加快实现基础材料技术装备国产化，自主攻克中国首支疫苗用中性硼硅玻璃管，疫情期间无偿为研发机构捐赠1000万支国际标准疫苗用玻璃瓶，以实际行动捍卫人民生命健康。

“围绕保障国家战略急需，我们开展了从柔性玻璃基础研究、产前技术、产业技术到终端应用的全链条攻关，自主研发生产出世界领先30微米柔性可折叠玻璃。”彭寿告诉科技日报记者，习近平总书记2020年在安徽考察时，对安徽在量子通信、超薄玻璃等领域实现并跑领跑给予肯定和表扬。

值得关注的是，中国建材所属凯盛科技开发出的30微米柔性可折叠玻璃，厚度只有A4纸的1/3，已经实现连续百万次弯折不破损。彭寿解释说，其独特性在于，打破了传统折叠屏机械抗疲劳强度差、易出现折叠痕的限制，提升了用户体验。随着超薄柔性玻璃在折叠笔记本电脑、卷轴电视、智能穿戴等领域的拓展应用，未来3—5年，这一创新成果将加速走进千家万户，也将成为柔性显示材料产业发展的“新蓝海”。

好消息还不止于此。2月12日，国家玻璃新材料创新中心和中建材玻璃新材料研究总院在安徽蚌埠成立，看着创新平台不断升级、中央应用研究院不断壮大，彭寿心中感慨万千：遵循“四个面向”的战略指引，打造基础材料原始创新策源地的想法逐步落地。

“基础材料的创新进步离不开‘国家队’的有力支撑。作为全球最大的综合性建材产业中央企业、世界领先的新材料开发商和综合服务商，中国建材集团已经形成基础建材、新材料、工程服务‘三足鼎立’的发展格局。”彭寿透露，接下来，将在中国建材集团的战略引领与大力支持下，发挥“一中心一总院”的双轮驱动，努力打造“国之大材”，开创玻璃新材料高质量发展新局面，推动我国基础材料走上世界舞台中央。

面对即将召开的全国两会，彭寿表示，“十四五”是我国由“材料大国”向“材料强国”转变的战略机遇期，使命在心、责任在肩，自己也更加珍惜人民赋予的权力，更加自觉履行人大代表的职责，继续为国家发展、人民幸福、行业进步作出新贡献，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

(责编：赵竹青、陈键)