原标题：减阻8%！头盔上的科技力量很霸气

随着短道速滑项目收官，本届北京冬奥会中国短道速滑队共收获2金1银1铜。赛末盘点，我们将目光聚焦到速滑运动员的重要装备——头盔上。

武大靖佩戴的头盔名为“华夏战神孙大圣”、曲春雨佩戴的头盔名为“矫若游龙”……冬奥赛场上他们的头盔极具中国风，不但威风凛凛，而且科技满满。

对于短道速滑而言，头盔作为保护运动员人身安全的必要装备，对运动员的风阻起到重要影响。往年，中国短道速滑头盔完全依赖进口，常见的如2010款短尾头盔和2013款无尾头盔，都未能针对中国运动员的速度特点进行优化。

但是，随着越来越多有实力的运动员平均速度和完赛成绩在稳步提升，承担“科技冬奥”重点专项“冬季项目运动减阻关键技术及平台研究”研发任务的清华大学摩擦学国家重点实验室汪家道团队，受命研制针对我国运动员典型速度的减阻优化头盔。

汪家道团队将国家队备选的2010款和2013款头盔进行了3D扫描建模，然后通过计算流体力学仿真分析了气动阻力及流场特征。基于微结构压差减阻机理，团队设计了短道头盔的气动减阻优化方案，并通过柔性结构制备技术实现了头盔表面处理，最终使用3D打印人体模型在二七训练基地综合风洞完成了风阻测评，最终定型的减阻头盔相对国家短道速滑队在平昌冬奥会使用的头盔，最大减阻率达到8%。

在开赛前，减阻头盔被确定为短道速滑国家队出征装备，汪家道团队全体动员，24小时赶工，只用了5天时间就高质量完成了30只减阻头盔的制备工作，并派专人护送至苏州喷绘，最终交付国家队，圆满完成了科技保障工作。

(责编：赵竹青、陈键)