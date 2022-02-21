原标题：“第三只眼”! 这套系统助力教练员指导训练

滑行、腾空、旋转、落地……在2月18日举行的自由式滑雪U型场地技巧，谷爱凌就像插上了翅膀，顺势腾空，流畅转体，平稳落地，超高难度动作在她的控制下轻松而平稳，给人的感觉，谷爱凌既能轻盈飘逸又可充满力量。

谷爱凌夺冠，U型场地技巧走进大众视角。这个项目在中国依然小众且专业性高。在2018年，备战北京冬奥会的序幕刚刚拉开，单板滑雪U型场地技巧和自由式滑雪U型场地技巧国家集训队向体育总局和科技部提出需求，能否在国家重点研发计划“科技冬奥”专项中设立课题，为U型场地技巧项目研发一套能精准测量运动员腾空高度、射出速度、起跳角度、位移信息的系统设备。

为什么要进行精准的数据测量？“冬季项目运动员关键技术提升方法与成果应用示范研究”课题负责人、哈尔滨体育学院副教授李兴洋告诉科技日报记者，自由式滑雪U型场地技巧和单板滑雪U型场地技巧项目都属于技巧类雪上项目，裁判员会根据运动员的腾空高度、动作难度、动作的流畅性和美观性给运动员进行打分。其中，在技术构成中，滑雪的技术水平决定了动作腾空的高度，动作的腾空高度又决定了动作旋转的难度值。

也就是说，想要在U型场地技巧项目中拿到高分，就要保证一连串的动作都高质量完成。这时，滑行技术就是基础，腾空高度是关键，动作难度练就绝技，动作策略的组合体现智慧。李兴洋说，“并不是一味的高难度动作就能拿到高分，为运动员找到符合自身特点的完美动作组合是取得突破的关键”。

结合实际需求，李兴洋与哈尔滨工业大学航天学院和中国科工三院相关专家针对高寒地区雪上技巧项目研发了北斗导航U型场地数字化测试系统，用来精确采集运动员的信息数据。

“因为设备重量轻、便携带，它可在高寒条件下，高精度采集U型场地运动员的腾空高度、射出速度、空中姿态等数据。”李兴洋告诉记者，这套设备就像为教练员打开了“第三只眼”，帮助经验丰富的教练员精准找到运动员的技术优劣势，助力技巧类滑雪运动员科学训练。

在2019年，该套系统已在我国单板滑雪U型场地技巧和自由式滑雪U型场地技巧项目中辅助国家队运动员训练，成为协助教练员精准施教、帮助运动员优化动作的重要的训练设备。

(责编：赵竹青、陈键)