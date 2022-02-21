原标题：四大技术驱动未来农业蓬勃发展

联合国17个可持续发展目标中的第二个目标是结束饥饿、实现粮食安全、改善营养并促进可持续农业的发展，联合国希望2030年实现这一目标。IBM全球农业企业行业领袖萨钦·古普塔表示，要实现这一目标，需对全球粮食和农业体系进行深刻变革，“其中技术起着至关重要的作用”。近日，美国《福布斯》双周刊杂志网站为我们列出了驱动农业蓬勃发展的四大技术。

人工智能

古普塔认为，将继续对农业领域产生重大影响的关键驱动因素之一是人工智能，“人工智能将通过帮助农民预测天气状况，大大改善农业的可持续性。”

古普塔举例说，比如挪威化肥公司雅拉与IBM合作，利用本地天气预报来提高农作物的产量。他们携手开发的应用程序“农夫天气”专为小农户设计，可以帮助他们更好地预测天气状况，从而最大限度地提高作物的产量。他解释道：“该应用程序利用人工智能和物联网为半径3至4公里范围内的农场提供风险预测和作物建议，也能通过短信为没有联网或智能手机的农民发送相关信息。”

金叶农场联合创始人兼合伙人布兰登·雷比略表示，人工智能和机器学习将开始以重要的方式塑造农业，比如帮助种植者在投入和期望产量之间达成最佳平衡，“此外，从成本控制的角度来说可以节约资源，还能减少农业的碳足迹等。”

WayBeyond创始人兼首席执行官达林·凯勒认为，人工智能将在农业领域继续发挥领导作用，但他也表示，业内人士仍需探索如何利用大数据和人工智能实现更可持续的作物生产。他说：“与农民有关的大数据游戏才刚刚开始，它将揭示影响农作物产量的新见解，包括水果的质量和甜度等。”

垂直农业

垂直农业是众多发达国家最为青睐的农业科技之一。垂直农业区别于传统的户外种植，选择在室内种植蔬菜，通过多个种植层垂直地叠在一起，然后利用LED等其他光源提供光照，并用水雾或自动滴灌系统浇水，从而实现不受环境因素影响和控制下的全年高产。例如，田野种出蔬菜需要30到40天，而垂直农业只要10到12天。此外，与传统农业相比，垂直农业所需的用水量足足减少了95％。

联合市场研究公司分析预测，室内垂直农场领域的投资额将从2018年的14亿美元增至2026年的180亿美元。Insight Partners公司于2021年10月进行的一项研究则指出，垂直农业的市场份额将从2021年的43亿美元增长到2028年的198.64亿美元。

Nextfood创始人兼首席执行官拉斯穆斯·比恩加德表示：“垂直农场可以改善作物的口味和营养，减轻农业给气候和生物多样性带来的影响。”

格罗夫科技公司总裁史蒂夫·林斯利则认为，除了减少运输问题和温室气体排放，垂直农业还提高了食品和饲料的价值和营养。此外，他也强调称，政府将在农业科技和垂直农业中发挥越来越大的作用，各国政府需要支持和补贴农业采用新技术和垂直农业系统，以养活不断增长的人口、确保粮食安全。

区块链

古普塔表示，区块链等技术将有助于提高供应链的透明度，使消费者能够更好地了解他们购买的产品的来源和质量，“区块链不仅仅是一种令人向往的商业技术，如今它正被用来改变人们如何对其所消费的商品建立信任。”

例如，IBM的区块链应用程序Thank My Farmer使咖啡饮用者可以追踪其所饮用咖啡的质量和来源，并支持种植咖啡豆的农民。

古普塔说：“从农场到工厂和港口，再到烘焙厂和商店，整个咖啡供应链是一段复杂的旅程。”世家兰迪咖啡公司的客户可以通过扫描包装上的二维码来追踪这段旅程的每一步。

自主机器和机器人

雷比略预计，自动拖拉机和其他机器人技术的采用将以指数级的速度增长，“未来，农场主将拥有能够服务于广大地理区域的自主设备库，可能需要雇佣专业人士对这些设备进行调度和部署，以满足需求，而向这种模式的转变将深刻影响劳动力的成本、效率和产出。”

凯勒表示，机器人技术也可以克服农业劳动力短缺的问题。他说：“2020年，新冠病毒在工人群体中肆虐，边境被关闭，作物无人收割，导致了巨大的经济损失和浪费。2021年，情况并没有得到多大改善，我们从未如此这般渴望过机器人技术。”

Fieldin公司首席执行官博阿斯·巴卡尔认为，自动农业技术正在走向商业成熟，将涌现出一系列专门的解决方案来应对农场日常运营面临的挑战。

古普塔介绍说：比如IBM与总部位于加利福尼亚州的E.J.Gallo酒业公司合作，开发了一种新的葡萄园灌溉解决方案，该解决方案接收来自天气预报、卫星图像和水管线的数据，“这些数据揭示了大气变化对葡萄园各部分的影响，并根据每株葡萄的需求制定了灌溉要求，以确保有效利用有限的水资源。”

(责编：赵竹青、陈键)